«Польша пытается подленько заработать на Второй мировой войне» – Кедми

28.01.2020, Москва, Владимир Гладков

У Варшавы заканчиваются западные транши, о чем свидетельствует инициатива польских парламентариев с требованием к России заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В мире установилась такая традиция, это началось с Украины, потом перебросилось на Польшу. Украина, когда она выдумала этот «голодомор», геноцид украинского народа, и теперь, как евреи получили за геноцид, давайте и мы получим. Польша пошла дальше… У Польши кончились деньги ЕС, последние 75 миллиардов евро, где же взять деньги?

Теперь Польша требует репарации от России и от Германии, потому что деньги нужны. В основе всего идёт подлая, жлобская попытка Польши заработать на том, что она спекулирует на том, что произошло в Польше во Вторую мировую войну. Это обычная подленькая попытка: дайте нам ещё денег», – заявил эксперт.

«То, что к этому прикладывается традиционная русофобия и что деньги они хотят получить за ненависть к России, как получали до сих пор, это только дополнительно. Именно на этом основывается весь этот «фестиваль», когда говорят, что Россия вместе с Германией начали Вторую мировую войну – а теперь вы нам с двух сторон заплатите!

Неважно, что СССР восстанавливал Польшу, неважно, что он её кормил. Я уж не говорю, о тех, кто погибли, чтобы её освободить», – добавил Кедми.