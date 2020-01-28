28.01.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Польша, Россия, Украина
Просмотров:

«Польша пытается подленько заработать на Второй мировой войне» – Кедми

У Варшавы заканчиваются западные транши, о чем свидетельствует инициатива польских парламентариев с требованием к России  заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В мире установилась такая традиция, это началось с Украины, потом перебросилось на Польшу. Украина, когда она выдумала этот «голодомор», геноцид украинского народа, и теперь, как евреи получили за геноцид, давайте и мы получим. Польша пошла дальше… У Польши кончились деньги ЕС, последние 75 миллиардов евро, где же взять деньги?

Теперь Польша требует репарации от России и от Германии, потому что деньги нужны. В основе всего идёт подлая, жлобская попытка Польши заработать на том, что она спекулирует на том, что произошло в Польше во Вторую мировую войну. Это обычная подленькая попытка: дайте нам ещё денег», – заявил эксперт.

«То, что к этому прикладывается традиционная русофобия и что деньги они хотят получить за ненависть к России, как получали до сих пор, это только дополнительно. Именно на этом основывается весь этот «фестиваль», когда говорят, что Россия вместе с Германией начали Вторую мировую войну – а теперь вы нам с двух сторон заплатите!

Неважно, что СССР восстанавливал Польшу, неважно, что он её кормил. Я уж не говорю, о тех, кто погибли, чтобы её освободить», – добавил Кедми.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть