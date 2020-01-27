Польша роет себе могилу, открывая «ящик Пандоры» – эксперт

27.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Пытаясь пересмотреть итоги Второй Мировой войны и приравнять Советский Союз к нацистской Германии, Польша создаёт прецедент использования исторического инструмента для решения политических задач, что чревато весьма серьёзными последствиями для Варшавы.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Абзалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы (поляки – прим. ред.) открываете ящик Пандоры. У вас есть итоги Второй Мровой войны, вы хотите их пересмотреть. Вы говорите: «1953 год, на нас давили, мы не могли принимать самостоятельные решения, давайте пересмотрим заново».

Пересматривая эти переговоры, вы пересматриваете всю систему. Если вы раскрываете ящик Пандоры – вы раскрываете его полностью. Это означает, что давайте Чехословакию посмотрим, что там происходило, давайте с Балканами посмотрим, как там государственность появилась, кто туда её принёс. Турки? Я сильно сомневаюсь.

Мы сейчас придёт к тому, что, если использовать исторические инструменты для того, чтобы отстаивать свои экономические и политические интересы, вы никогда их не добьётесь, но испортите отношения со всеми, кто вас окружает», – резюмировал эксперт.