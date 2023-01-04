Польша тайно поставила Киеву системы ПВО «Оса» 

Олег Хавич.  
04.01.2023 21:24
  (Мск) , Варшава
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Польша, Россия, Украина


В сети появились изображения самоходного зенитно-ракетного комплекса «ОСА» в польской камуфляжной окраске, будто бы находящегося на территории Украины. Ранее не сообщалось, что Польша поставила такие системы Киеву, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Польские СМИ пишут о том, что в украинском сегменте интернета были обнародованы фото и видео самоходного зенитно-ракетного комплекса «ОСА» в раскраске, которую использует польская армия. Отмечается, что по ним невозможно определить, идёт ли речь о стандартной системе «ОСА», разработанной в СССР ещё в 1960-е, или её польской модернизации Osa-AKM-P1 Żądło, выпускаемой с 2005 года. Всего на вооружении польских вооружённых сил находится 64 таких комплекса ПВО, из них 17 модернизированных. При этом ранее в Польше не сообщалось о поставках Киеву подобных комплексов.

В сети появились изображения самоходного зенитно-ракетного комплекса «ОСА» в польской камуфляжной окраске, будто бы...

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Основным изменением в Osa-AKM-P1 Żądło стало использование пассивной оптико-электронной головки зенитной ракеты, позволяющей осуществлять поиск и сопровождение целей без использования РЛС обнаружения. Благодаря этому комплекс не выдаёт своего положения, поскольку не излучала высокочастотное излучение. В свою очередь, установка нового приемника станции наведения зенитной ракеты с цифровой обработкой сигналов позволила повысить точность и вероятность поражения цели.

Польские СМИ напоминают, что в середине октября 2022 года главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный публично заявил, что с помощью неустановленных зенитных комплексов с использованием постсоветских ракет украинцы сбили 9 из 11 российских ударных беспилотников. Кроме того, ранее сообщалось, что поляки обучили украинских военных использованию зенитных комплексов.

Позднее, в начале декабря, появилась информация о появлении на Украине польских зенитно-ракетных комплексов S-125 Newa-SC, о поставках которых Киеву польские власти также не сообщали. В СМИ тогда писали, что Залужный мог говорить именно о системах Newa. Однако комплексы «ОСА» больше подходят для борьбы с малоразмерными целями, летящими на малой высоте, чем Newa, отмечают польские военные аналитики.

Польская общественность уже не в первый раз узнает о переброске польской военной техники Украине из СМИ. Так, 13 октября 2022 года на конференции, созванной после встречи группы «Rammstein» в Брюсселе, глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Польша передала Киеву 54 своих САУ Krab.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Сейм Польши внесён законопроект, освобождающий от уголовной ответственности польских граждан, служащих в вооруженных формированиях Украины с 20 февраля 2014 года без соответствующего разрешения польских уполномоченных органов.

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