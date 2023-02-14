Польша требует от Австрии отменить выдачу виз российской делегации на ПА ОБСЕ

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Власти Австрии решили выдать визы делегации РФ для участия в заседании Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, хотя российские участники находятся под западными санкциями. В Вене объяснили это международными обязательствами страны.

В ответ МИД Польши осудил выдачу виз россиянам, назвав это «очень плохим решением», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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22-е зимнее заседание ПА ОБСЕ должно состояться 23-24 февраля в Вене. По мнению австрийских властей, Австрия в качестве страны, где располагается штаб-квартира ОБСЕ, обязана выдать визы российским делегатам для участия в предстоящем заседании ПА ОБСЕ, это не «вопрос желания». Соответствующее заявление глава МИД Австрии Александер Шалленберг сделал в интервью газете The Washington Post, опубликованном 13 февраля.

Он пояснил, что в Вене располагаются около 40 штаб-квартир международных организаций, и по нормам международного права Австрия должна давать делегациям стран-членов организаций разрешение на въезд.

«Это не вопрос желания. Это обязанность», – заявил глава австрийской дипломатии.

Но на следующий день Министерство иностранных дел Польши выступило с осуждением решения Австрии, считая, что оно повлечет за собой «новые уступки и нарушения санкционного режима». Об этом 14 февраля заявил Польскому агентству печати заместитель главы МИД Петр Вавжик.

«С нашей точки зрения это очень плохое решение, которое нарушает принятые санкции. Мы не можем себе позволить уступки такого типа. Сейчас оно кажется единоразовым, но за ним пойдут очередные, и можно будет говорить, что санкции не работают», – сказал он.

Реакции Австрии на демарш Польши пока нет. Судя по всему, западное давление на Вену продолжится. Ранее представители делегаций из 20 стран, входящих в ОБСЕ, призвали Вену отказать в визах российским делегатам, попавшим под санкции.

«Важно помнить, что российские парламентарии являются неотъемлемой частью системы власти и соучастниками преступлений, ежедневно совершаемых Россией на Украине. Им нет места в учреждении, призванном способствовать искреннему диалогу и противодействию войне», – сказано в их заявлении, которое процитировал американский портал Foreign Policy.

Напомним, осенняя сессия ПА ОБСЕ проходила в Варшаве с 24 по 26 ноября 2022 года. Российская делегация не смогла принять участия в ней из-за отказа властей Польши в выдаче въездных виз.

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