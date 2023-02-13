Посол Польши в Иране пришёл поклониться и пожать руку президенту Раиси

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Польша и Венгрия разошлись с другими странами ЕС, и направили своих послов в Тегеране на официальный прием, который давал президент Ирана Эбрагим Раиси по случаю празднования 44-й годовщины исламской революции.

Если для Будапешта, который пытается расширить сотрудничество с Тегераном, такое поведение в порядке вещей, то позиция Варшавы удивила многих, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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СМИ Ирана обнародовали фотографии, на которых послы Польши и Венгрии в Иране – Мацей Фалковский и Золтан Варга-Хазонитс – сидят позади Раиси и министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира-Абдоллахиана на официальной церемонии. На одной из фотографий запечатлено, как Фалковский с легким поклоном пожимает руку Раиси.

В ЕС нет формального решения относительно посещения мероприятий, подобных тому, на котором были сфотографированы послы. Но Брюссель добился от стран-членов ЕС неформального соглашения: действовать согласованно в случае символических шагов, таких как бойкот громких публичных церемоний, чтобы «заявить о своей общей тревоге по поводу подавления Тегераном протестов и поддержке российской агрессии».

Как отмечает брюссельское издание Politico, Венгрия при премьер-министре Викторе Орбане заслужила репутацию «белой вороны» в ЕС и стремится углубить связи с Ираном, и то, что Будапешт проигнорировал указание Брюсселя, неудивительно. Так, правительство Ирана заранее сообщило, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто направил поздравление своему иранскому коллеге по случаю годовщины исламской революции. Однако Польша – совсем другое дело, пишет Politico.

«Варшава была одним из самых стойких сторонников Украины. Польские лидеры утверждают, что помощь Украине в защите от российского вторжения необходима как для безопасности Польши, так и для самой Европы. Военные поставки Ирана противнику Украины делали Польшу одной из стран, присутствие представителей которой на праздновании годовщины революции было наименее вероятно», – отмечает издание.

При этом Politico признаёт, что неформальный бойкот государственных мероприятий в Иране со стороны стран-членов ЕС имеет меньшее отношение к поддержке этой страной России, чем к подавлению протестов и отношению иранских властей к женщинам. Издание напоминает, что правительство Ирана сообщило о получении поздравлений с годовщиной исламской революции из Болгарии, Румынии и Хорватии.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Будапеште состоялось второе заседание венгерско-иранского межправительственного комитета под председательством главы МИД Венгрии Петера Сийярто и министра финансов Ирана Эхсана Хандузи.