Следующий MQ-9 Reaper могут «уронить» на границе Польши с Белоруссией

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В Польше уже более месяца базируются два беспилотника MQ-9A Reaper, арендованные польской армией у войск США.

Аппараты используются в разведывательных миссиях на белорусском направлении, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Польский телеканал TVN24 напомнил 15 марта, что министр обороны Польши Мариуш Блащак ещё 12 февраля сообщил о прибытии в страну двух беспилотников MQ-9A Reaper класса MALE (Medium Altitude Long Endurance).

Блащак тогда отметил, что дроны MQ-9A уже доставили в Польшу из США из-за «срочной оперативной необходимости», и польские Военно-воздушные силы будут использовать их для ведения разведки, «особенно на восточной границе со стороны Белоруссии и Украины». Польша планирует пользоваться арендованными беспилотниками, пока не приобретет свои собственные.

TVN24 также напомнил, что командование специальных операций ВВС США имеет 50 таких БПЛА. Некоторые из них, входящие в состав 2-го отряда 52-й экспедиционной оперативной группы ВВС США, с марта 2019 года действуют с 12-й базы беспилотных летательных аппаратов ВВС Польши в Мирославце на северо-западе Польши. Сколько именно MQ-9 Reaper находится в распоряжении американского спецназа в Польше, неизвестно, однако на упомянутой базе в Мирославце может быть дислоцировано до 12 таких аппаратов.

Как известно, на аэродроме в белорусском городе Барановичи базируется 61-я истребительная авиабаза РФ, в состав которой входят преимущественно самолеты типов МиГ-29, Су-30СМ и Су-27. Именно Су-27 14 марта «уронили» американский MQ-9 Reaper над Чёрным морем.

Как сообщал «ПолитНавигатор», во время визита в Вашингтон в декабре 2022 года Владимиру Зеленскому отказали в предоставлении БПЛА MQ-9 Reaper.