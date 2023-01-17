Польский генерал: Гуляющих по Европе украинцев нужно мобилизовать и отправить на фронт

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Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак считает, что на территории Европы мало просто создавать и обучать украинские подразделения.

По его мнению, необходимо мобилизовать в их состав граждан Украины, ныне находящихся в европейских странах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вместе с НАТО мы должны начать подготовку новых формирований украинской армии – в Польше, Германии и Франции. Обучайте тех граждан Украины, которые здесь находятся – мобилизуйте, обучайте, отправляйте на фронт, потому что Украине становится все труднее» – заявил Вальдемар Скшипчак в интервью провластному польскому порталу wPolityce.

«Во Франции в 1939 и 1940 годах мы создали армию в 80 тысяч человек из эмигрантов и тех, кто бежал из Польши после сентябрьского поражения. А почему бы не создать такие украинские войска в Польше и не отправить их на фронт? Это вопрос межправительственных договоренностей, и это можно сделать, ждать нечего» – продолжил генерал.

На уточняющий вопрос журналиста – мол, граждане Украины, проживающие в странах НАТО, в том числе в Польше, которые хотели воевать на фронте, уже там – генерал ответил с армейской прямотой:

«А, так теперь мы собираемся спрашивать их, хотят они быть солдатами или нет? Надо мобилизовать, призвать в армию – и все. Простите, что говорю это, но мне как военному больно, что Украина упускает свой шанс с нашим участием».

Хотя Вальдемар Скшипчак в упомянутом интервью и выступил за увеличение поставок оружия Киеву, однако генерал убеждён, что шансов победить Россию военным путём не существует.

«Теперь Россию можно задушить только политически и экономически. Путину необходимо затянуть на шее политико-экономическую петлю. Если этого не сделать, у Украины нет военного шанса выиграть эту войну. Понятно, что санкции неэффективны, поскольку Россия восстанавливает свою армию. Куда мы движемся? Ставим на то, что все украинцы погибнут в этой войне?» – задаётся он риторическим вопросом.

Как сообщал «ПолитНавигатор», дети польских наёмников, погибших на Украине, получат из госбюджета Польши специальные выплаты в размере 400 долларов в месяц.