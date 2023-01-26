Польша уже передала Киеву несколько истребителей МиГ-29 под видом запчастей

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Весной 2022 года Варшава под видом запчастей поставила Киеву «некоторое количество» истребителей МиГ-29.

Об этом 25 января сообщило польское издание Dziennik Gazeta Prawna (DGP) со ссылкой на источник в правительстве Польши, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Согласно документам, поляки передали украинской армии запасные части боевых самолётов: фюзеляжи, крылья и т.п.

О сделке стало известно только потому, что в правительстве Польши приревновали канцлера ФРГ Олафа Шольца, который заявил: «Сейчас можно сказать, что в Европе мы и Великобритания поставляем большую часть оружия на Украину».

«Смелые слова как для главы правительства страны, которую фактически заставил передать танки украинцам глава Пентагона Ллойд Остин во время последней встречи в Рамштайне. Канцлер Германии мог бы избавить себя от этого неловкого зрелища и заверений о роли своей страны в войне» – издевательски написала близкая к властям польская газета.

«Когда США, Польша и Нидерланды говорят о необходимости поставки Киеву самолетов, Шольц проводит новые красные линии, исключающие доставку… самолетов. И когда его снова сломают США, он обязательно заявит о том, что всегда мечтал о немецком истребителе Tornado, летающем над Донбассом», – продолжили в DGP.

«Шольц, хвастаясь исторической ролью Германии в поддержке Украины, забывает, что ещё весной прошлого года Польша – после большого спора о том, перебрасывать ли самолеты и каким образом – предоставила украинцам “некоторое количество” МиГ 29. Поставила, назовем это условно, комбинированным способом. Ведь фюзеляж или крылья также являются запчастями, сообщили нам источники в польском правительстве» – выдала эксклюзив DGP.

Таким образом, сделанное 26 января заявление польского премьера Матеуша Моравецкого о том, что Варшава поставит Киеву свои танки Leopard 2 «на протяжении нескольких недель», можно воспринимать как свидетельство того, что эти танки уже на Украине, а возможно – и в зоне боевых действий. Просто польские СМИ напишут об этом через несколько месяцев, когда нужно будет опять уесть Германию.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Польша до конца марта обучит и вооружит танками Т-72 и боевыми машинами пехоты бригаду ВСУ, а также обучит украинских военных управлению немецкими танками Leopard 2.