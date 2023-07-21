Польша захватила деньги на счетах посольства РФ – и потеряла в 50 раз больше

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Весной этого года прокуратуры Польши изъяла более миллиона евро со счетов посольства РФ в Варшаве. В ответ российские власти заблокировали счета посольства Польши в Москве, но там практически ничего не было.

Однако на днях оказалось, что ответ России был асимметричным, и Польша не может получить более 50 миллионов евро со счетов в банках, созданных ещё во времена Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В мае 2023 года польская прокуратура изъяла почти 800 тысяч злотых и более 912 тысяч долларов (суммарно чуть более миллиона евро) заблокированных ранее на банковских счетах посольства и торгпредства России. Польша признала эти средства вещественными доказательствами и перевела их на свои счета.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда заявила, что поскольку в дипломатии действует принцип взаимности, польское посольство в Москве лишилось доступа к своим средствам в российских банках. МИД РФ предупредил, что в ответ на изъятие Польшей средств со счетов российского посольства, Россия может пойти на асимметричные меры.

«ПолитНавигатор», в свою очередь, описывал такие меры – но реальность оказалась ещё более интересной.

20 июля влиятельная польская газета Rzeczpospolita сообщила, что Польша потеряла надежду получить 237 миллионов злотых, или 53,2 миллиона евро, из банков, находящихся под контролем российских властей.

Речь идет о Международном банке экономического сотрудничества (МБЭС) и Международном инвестиционном банке (МИБ), созданных для поддержки совместных проектов стран социалистического содружества в рамках СЭВ. Несмотря на его распад, банки до сих пор продолжают работу, их основным акционером является правительство России.

На Западе более известен МИБ, который в 2019 году перенёс свою штаб-квартиру из Москвы в Будапешт. Польша заявила о выходе из состава акционеров этого банка ещё в 2000 году, однако до сих пор так и не получила обратно свой взнос в его уставный фонд, который оценивается в 29,15 миллионов евро.

Ситуация осложнилась после того, как в апреле 2023 года Минфин США ввёл санкции против МИБ и трёх его высокопоставленных должностных лиц. При этом сам Вашингтон банк обвинил в том, что тот «позволяет России усилить свое разведывательное присутствие в Европе» и способствует злонамеренным действиям в Центральной Европе и на Западных Балканах, коррупции и уклонению от санкций.

Однако официальная Варшава и ранее не прилагала особых усилий к тому, чтобы вернуть причитающиеся ей деньги. Как сказано в ответе на запрос одного из оппозиционных депутатов Сейма, подписанном министром финансов Магдаленой Жечковской, в случае МИБ никаких подвижек нет.

По её словам, в 2012 году этот банк предложил Варшаве взаимное аннулирование претензий, на что Минфин Польши не согласился.

«С ноября 2015 года польская сторона не вела переговоров с МИБ. В 2015 году считалось, что приняты меры в отношении исковых требований, однако в соответствии с рекомендацией Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры Республики Польша было решено не предпринимать действия в связи с ограниченными возможностями использования процедуры арбитража» – пишет министр.

По её мнению, Польша проводит более продвинутую деятельность в отношении МБЭС. Как сообщает министр, этот банк установил правила расчетов с выходящими из него странами в январе 2023 года, и по ним акции подлежат возврату нарастающими долями, выплачиваемыми в течение 20 лет, начиная с декабря 2023 года.

«Для этого должно быть заключено соглашение между МБЭС и правительством Польши об окончательном урегулировании взаимных претензий», – пишет Жечковская.

Она добавила, что «согласовывается инструкция по переговорам, которая после утверждения премьер-министром должна позволить вести переговоры с банком».

Однако, по данным источников в финансово-банковской среде Польши, после конфискации средств со счетов посольства России в Варшаве, откровенно нарушающей Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, ни МБЭС, ни МИБ, подчинённые Минфину РФ, ни на какие переговоры и даже контакты с польскими властями не идут.

Таким образом, получив миллион евро, который всё равно рано или поздно придётся вернуть в связи с упомянутой выше Венской конвенцией, Польша потеряла более 53 миллионов евро. Если бы любое русофобское действие на Западе получало бы подобный асимметричный ответ Москвы, такие действия быстро сошли бы на нет.