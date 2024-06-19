Польская «гэбня» пришла к организаторам антивоенного пикета

Михаил Рябов.  
19.06.2024 15:28
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политические репрессии, Польша, Украина


Польские спецслужбы утром во вторник провели обыски в квартирах активистов, которые накануне проводили акцию протеста возле посольства Украины в Варшаве, выражая возмущение попытками втянуть Польшу в боевые действия в угоду США.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал Андрей Родионов, координатор движения «Русско-славянское объединение и возрождение» (РУСОВ).

Польские спецслужбы утром во вторник провели обыски в квартирах активистов, которые накануне проводили акцию...

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«Утром в 6 часов утра приехали с обыском к двум нашим польским соратникам из «РУСОВ-Польша». К тем, кто организовывал антивоенные акции под посольствами Америки, Франции и Украины. Последний пикет оказался «красной чертой». Похоже, критиковать именно Украину категорически запрещено.

Организаторы обыска пытались найти какое-то подтверждение, что они якобы готовят чуть ли не революцию в Польше. Какую-то пророссийскую. Ну, очевидно, что это глупость, разумеется, ничего такого они не нашли. Изъяли телефон, на этом пока что все закончилось. Товарищи наши на свободе, вышли со мной на связь.

Что будет дальше – неизвестно, посмотрим. Но они говорят, что, судя по поведению полицейских, их местных спецслужбистов, похоже, что причина в том, что они потревожили «священную корову» в виде украинского посольства. То есть, это какая-то сакральная тема в Польше, ведь на их акции ранее под посольствами других стран НАТО собиралось куда больше людей», – рассказал Родионов.

По его словам, один из подвергшихся обыску – польский активист Артур Чмок, который ранее уже имел проблемы с местными правоохранителями из-за стычки с украинскими эмигрантами-бандеровцами.

«Это крупный, крепкий мужчина – тот самый Артур, про которого ранее, еще до начала СВО, мы писали, как он в конфликте с бандеровцами применил силу, после чего был вынужден просидеть несколько месяцев в польской тюрьме. Это тот самый польский герой», – уточнил общественник.

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