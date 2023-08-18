Польская правящая партия профинансирует свою кампанию за государственный счет

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Сейм Польши поддержал предложение правительства провести в день парламентских выборов референдум, и утвердил четыре вопроса для него, которые соответствуют идеологии правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС).

В ПиС не только рассчитывают таким образом улучшить свой результат на выборах, но и гарантированно получат дополнительный финансовый ресурс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Проведение одновременно с парламентскими выборами ещё и референдума более двух месяцев назад анонсировал лидер правящей в Польше консервативной партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский.

«Это издевательство над Польшей, это дискриминация, крайне наглая! Поэтому мы не согласимся с этим. И с этим не согласен польский народ. И это должно стать предметом референдума», – заявил Качиньский в Сейме Польши 15 июня, комментируя позицию Евросоюза относительно принудительного переселения беженцев между странами-членами ЕС.

Согласно ней, страна, не желающая принять беженцев по квоте, установленной Брюсселем, должна будет заплатить по 20 тысяч евро за каждый отказ. По подсчётам Варшавы, это может обойтись Польше в 40 миллионов евро ежегодно.

Но если поначалу речь шла только об одном вопросе – миграционном, которым «Право и Справедливость» традиционно мобилизует свой электорат, то после назначения парламентских выборов на 15 октября поползли слухи, что на референдум будет вынесено ещё несколько «мировоззренческих» вопросов.

На прошлой неделе сначала Ярослав Качиньский, а потом другие видные политики ПиС озвучили четыре вопроса, которые правящая партия предложила вынести на референдум в один день с парламентскими выборами.

Эта медиа-кампания выглядела попыткой получить обратную связь от избирателей, что подтвердило правительство Польши: внесённые в Сейм 16 августа вопросы референдума были откорректированы, кроме того был изменён их порядок.

Так, Ярослав Качиньский в минувшую пятницу объявил, что первый вопрос референдума будет «Поддерживаете ли вы продажу государственных предприятий?». Но вопрос, представленный в Сейм, звучит по-другому: «Поддерживаете ли вы продажу государственных активов иностранным организациям, ведущую к потере контроля поляков над стратегическими секторами экономики?»

Второй вопрос референдума обнародовала в минувшую субботу экс-премьер Беата Шидло. Он должен был звучать: «Вы за повышение пенсионного возраста, который сегодня составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин?»

После коррекции он был сформулирован так: «Поддерживаете ли Вы повышение пенсионного возраста, в том числе возврат к повышенному пенсионному возрасту в 67 лет для женщин и мужчин?»

Тут стоить напомнить, что упомянутое повышение возраста выхода на пенсию было введено правительством Дональда Туска, ныне лидера либеральной оппозиционной партии «Гражданская коалиция», и отменено после прихода к власти ПиС в 2015 году.

Содержание третьего вопроса раскрыл в воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он гласил: «Поддерживаете ли вы приём тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с механизмом принудительного переселения, навязанным европейской бюрократией?»

Правительство не изменило этот вопрос, но перенесло его в конец бюллетеня, он стал четвёртым.

Последний (ныне предпоследний) вопрос обнародовал в понедельник министр обороны Польши Мариуш Блащак в аккаунтах ПиС в социальных сетях. Звучал он так: «Поддерживаете ли вы ликвидацию забора на границе между Польшей и Белоруссией?» Как и вопрос о мигрантах, его не изменили, а передвинули.

Начало рассмотрения в Сейме предложения правительства о проведении референдума одновременно с выборами было бурным. Когда представлять его на парламентскую трибуну вышел лично премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, рядом появились два депутата от оппозиции с плакатом «834 дня без денег на Национальный план возрождения».

Речь о финансах, которые Еврокомиссия отказывается выделять Польше, ссылаясь на нарушение властями страны принципа верховенства права. При этом депутаты Европарламента от польских оппозиционных партий в этом вопросе поддерживают Брюссель, а не Варшаву, о чём сразу же напомнил премьер.

Моравецкий назвал акцию оппозиционеров «хуцпой, которую организовал Туск».

«И это демократическая оппозиция?» – спросил он, обвинив лидера либералов в том, что тот «обо всем спрашивает немцев».

«Зачем им эта нелегальная иммиграция? Зачем им дальнейшая продажа активов? Почему вам, дорогие соотечественники, хотят повысить пенсионный возраст? Это очень просто. Потому что «Гражданская коалиция» играет в оркестре под управлением г-на Вебера. Они будут слушать его, они будут слушать немцев. Об этом надо помнить, потому что именно так они и поступят, если вдруг когда-нибудь придут к власти», – заявил премьер.

Его слова вызвали возгласы протеста со стороны оппозиционных депутатов, а депутаты ПиС встретили выступление премьер-министра бурными овациями и криками «Тут Польша!»

Матеуш Моравецкий сам упомянул сомнения в законности проведения референдума в день выборов.

«Нас поучают те, кто проводил референдум в 2015 году в день президентских выборов, пытаясь сохранить президентство Коморовского. Они провели рекордный референдум. Только это был рекорд явки – 7,8%, самый низкий процент участия в референдуме со времен Второй мировой войны. Назвать их растяпами – это ещё ничего не сказать», – заявил он.

Премьер напомнил, что почти 20 лет назад правительство социал-демократов приняло закон об условиях проведения референдума в день выборов. Правда, изменения в закон об общенациональном референдуме, которые позволят без затруднений провести его в день парламентских выборов 15 октября, ПиС всё же провёл через Сейм заблаговременно. Как раз вечером 16 августа их подписал президент Польши Анджей Дуда.

Окончательное голосование за проведение референдума состоялось в Сейме 17 августа после того, как предложение правительства одобрила законодательная комиссия парламента. «За» проголосовали 233 депутата (необходимо было минимум 227 голосов), «против» были 211, воздержались 8. При этом, как и днём ранее, не обошлось без взаимных выпадов власти и оппозиции.

«Я глубоко убежден, что Дональд Туск боится этого референдума, как черт святой воды, потому что граждане могут ограничить его будущие решения своим голосованием», – сказал официальный представитель правительства Польши, депутат от ПиС Пётр Мюллер.

В ответ замглавы фракции «Левых» Магдалена Беят заявила:

«То, что вы предлагаете сегодня, – это не референдум, а политическая хуцпа ради партийных столкновений».

Она добавила, что предложенные вопросы больше походят на плохой опрос, подготовленный некачественной социологической компанией, чем на вопросы настоящего референдума.

Польские и европейские аналитики считают, что референдум может увеличить явку избирателей 15 октября, потому что даже люди, которые не собирались идти на выборы, могут прийти на участки ради участия в референдуме, чтобы ответить «не хотим здесь чужих». И, скорее всего, также проголосовать за ПиС – поскольку вопросы направлены на сторонников того видения будущего Польши, которое представляет эта партия.

Но вопрос явки на референдум важен для ПиС и сам по себе, поскольку чтобы решения были обязательными, необходимо участие в нём более половины зарегистрированных избирателей.

К примеру, в 2016-м в Венгрии прошёл референдум относительно поддержки принудительного переселения беженцев по решению ЕС, и 98% его участников ответили «нет», как и предлагал премьер страны Виктор Орбан. Вот только приняло участие в голосовании только 40% венгерских избирателей – а нужно было, как и в Польше, не менее 50%, что ослабляет позиции Будапешта в соответствующих дискуссиях с Брюсселем.

Польская оппозиция, как в своё время венгерская, призывает объявленный властью референдум бойкотировать, но в день выборов это будет не так просто сделать. Ведь в маленьких населённых пунктах прийти на участок и не взять бюллетень для голосования на референдуме – это обозначить свою политическую позицию.

Об этом может узнать начальство, что повлечёт проблемы для бюджетников. А уже взятый бюллетень нельзя ни вынести с участка, ни уничтожить на нём (оба эти действия уголовно наказуемы), – лишь бросить в урну, что, независимо от ответов или их отсутствия, увеличит явку на референдуме.

Но даже если «Праву и Справедливости» не удастся обеспечить участие более 50% избирателей в референдуме, само его проведение всё равно поможет правящей партии. Ведь расходы на избирательную кампанию ограничены и жёстко контролируются, тогда как финансирование референдума происходит за счёт государственного бюджета. То есть идеологемы ПиС будут присутствовать в телевизионной и внешней рекламе за деньги всех польских налогоплательщиков.