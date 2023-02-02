Польские фермеры заблокировали границу, протестуя против импорта украинского зерна

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Сотни фермеров заблокировали дороги к пунктам пропуска на границе с Украиной в Люблинском и Подкарпатском воеводствах Польши. Они требуют от правительства страны прекратить «неконтролируемый наплыв зерна с Украины».

Протест организовала ассоциация «Обманутое село», он проходит под лозунгом «Народное вето – мужицкий бунт», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Утром 2 февраля были заблокированы пограничные переходы Дорохуск, Любича Королевская, Корчова и Медыка. Ожидается, что блокада продлится до полуночи.

«Мы не будем мешать движению легковых автомобилей, наша цель – ограничить движение грузовиков, которые везут зерно. Мы также планируем заблокировать перегрузочный терминал на Воле-Жидовской», – объясняет Миколай Тоборович, фермер и организатор протеста у КПП «Корчова».

«Наши действия не направлены против Украины и украинцев. Мы не хотим, чтобы это восприняли таким образом. Наш протест направлен исключительно против польского правительства», – отмечает Тоборович.

«Причиной протеста является неконтролируемый наплыв зерновых. Правительство заявило о создании транзитного коридора через Польшу в порты и третьи страны для отправки зерна в голодающие страны Африки и Ближнего Востока. Министерство не предоставляет никакой информации, мы не знаем, кто «съел» техническое зерно, поступившее в нашу страну», – поясняют в ассоциации «Обманутое село».

Главные требования протестующих – введение залоговых платежей при транзите зерна с Украины, введение 50% пошлины на техническое зерно, компенсации для фермеров и закупки у них зерна в государственный резерв Польши. Они отмечают, что хотя цена зерновых на польском рынке упала почти на треть, цены на продукты из них в розничной торговле не снизились – хотя упало качество товаров.

«Мы всё время слышали обещания, что речь идет только о транзите зерна через Польшу. Но всё оказалось иначе. Практика, о которой не упоминают власти, заключается в том, что украинское зерно ввозится в Польшу как техническое. Таможенно-налоговая служба Польши не имеет возможности проверить, куда оно потом попадает. А оно разгружается в приграничных районах», – говорит Тоборович.

Действительно, пока фермеры блокируют дороги, украинское зерно перегружают из железнодорожных вагонов в грузовики на близлежащих железнодорожных ветках.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в трёх регионах Польши 17-18 января прошли протесты фермеров против массового импорта зерна из Украины.