08.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Польша, Россия, Энергетика
Просмотров:

Польские козни не помешают достроить «Северный поток-2»


 Польские недовольства и иски не приведут к желаемым результатам в виде остановки строительства российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, слова которого приводит «Независимая газета».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Газопровод в любом случае достроят. Уже построено больше 90%, есть продолжение на территории Германии. Европейские компании, инвестировавшие в строительство, являются спонсорами политических партий, и на них нельзя не обращать внимания», – отметил эксперт.

Он обратил внимание, что украинская ГТС нуждается в серьезной модернизации, поскольку даже самым новым участкам газопровода на территории Украины уже больше 30 лет.

«Инвесторы не бросят новый проект, чтобы вкладываться в починку старого. Польша всегда была против этого проекта, но она была и против «Северного потока – 1», а он работает», – напомнил Правосудов.

В настоящее время из 2500 километров «Северного потока-2» осталось проложить менее 200 километров.


Как сообщал «ПолитНавигатор», Польша выписала «Газпрому» гигантский штраф и угрожает конфискацией европейских активов компании.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть