Польские козни не помешают достроить «Северный поток-2»

08.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Польские недовольства и иски не приведут к желаемым результатам в виде остановки строительства российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, слова которого приводит «Независимая газета».

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«Газопровод в любом случае достроят. Уже построено больше 90%, есть продолжение на территории Германии. Европейские компании, инвестировавшие в строительство, являются спонсорами политических партий, и на них нельзя не обращать внимания», – отметил эксперт.

Он обратил внимание, что украинская ГТС нуждается в серьезной модернизации, поскольку даже самым новым участкам газопровода на территории Украины уже больше 30 лет.

«Инвесторы не бросят новый проект, чтобы вкладываться в починку старого. Польша всегда была против этого проекта, но она была и против «Северного потока – 1», а он работает», – напомнил Правосудов.

В настоящее время из 2500 километров «Северного потока-2» осталось проложить менее 200 километров.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Польша выписала «Газпрому» гигантский штраф и угрожает конфискацией европейских активов компании.