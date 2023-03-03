Польские власти фактически признали злоупотребления при транзите украинского зерна

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Вводятся новые процедуры транзита украинского зерна через Польшу, а импортируемая из Украины сельхозпродукция будет подвергаться строгому фитосанитарному контролю.

Об этом 3 марта заявил вице-премьер, министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Фактически власти признали правоту польских фермеров, ранее заявлявших, что ввезённое под предлогом транзита украинское зерно, причём не всегда качественное, продаётся в Польше.

В пятницу, 3 марта, Генрик Ковальчик встретился со своим украинским коллегой, министром аграрной политики и продовольствия Николаем Сольским. По словам Ковальчика, встреча касалась транспортировки украинских зерновых через польскую территорию. Он заверил, что все продукты, которые перевозятся из Украины в Польшу, и в дальнейшем будут подлежать очень строгому фитосанитарному контролю.

Ковальчик также анонсировал новые процедуры для транзита украинского зерна через Польшу.

«Мы также хотим ввести гарантии, но без необходимости полного фитосанитарного контроля, для продуктов, которые будут перевозиться из Украины транзитом. Здесь мы договорились о двух путях в зависимости от вида транспорта», – сообщил польский министр.

По его словам, в случае железнодорожных перевозок перевозчик будет обязан опломбировать вагоны до момента перегрузки. Проверки будет осуществлять Национальная налоговая администрация. Также будет требоваться «очень чёткое указание места назначения» груза. Ковальчик добавил, что аналогичные процедуры будут применяться и к автомобильному транспорту.

С одной стороны, польские власти фактически признали неконтролируемый наплыв украинских зерновых в страну под видом транзита, о чём многократно заявляли местные фермеры, протестовавшие против этого. С другой – Варшава опять пошла навстречу украинскому бизнесу, избавив его от дополнительных затрат, ведь фермеры требовали введения залоговых платежей при транзите зерна из Украины, а также 50% пошлины на техническое зерно.

Как сообщал «ПолитНавигатор», польские фермеры блокировали польско-украинскую границу, протестуя против импорта зерна с Украины.