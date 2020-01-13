Польский агрессор пытается превратить себя в «жертву»

13.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Вопреки поднявшейся в Европе волне на пересмотр истории Второй мировой войны, Москве давно пора прекратить посыпать голову пеплом и отречься от навязанных клише, поскольку, в отличии от большинства европейских государств, России есть чем гордиться.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Госдумы Александр Хиштейн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы говорим об ответственности за Вторую мировую войну, то в первую очередь её несёт не Советский Союз, а как раз Польша. И с точки зрения разрушительности, последствий и влияния на весь дальнейший ход мировой истории имеет не протокол Молотова-Риббентропа 1939 года, а пакт 1934 года Пилсудского и Гитлера, подписывали не де-юре они, но де-факто принимали…» – заявил Хинштейн.

«Подписывал как раз Липский, которого президент называл антисемитской свиньёй», – отметил телеведущий Владимир Соловьёв.

«И ровно тот, который предлагал выселить евреев не только из Польши, но и из других стран Восточной и Центральной Европы в Африку, конкретно – в Мадагаскар, за что, действительно, обещал поставить памятник Гитлеру в Варшаве. Это факт», – подтвердил депутат.

«Когда сегодня рассказывают о Польше как о некой жертве заговора тиранов – это к реальности имеет такое же отношение, как свобода Европарламента к демократии, мы понимаем, что политически мотивированные резолюции там принимаются в совершенно конкретном направлении.

К середине 30-х годов Польша была достаточно воинственной страной, представляющей реальную угрозу не только для СССР, но и для многих стран Европы. Только в 1938-м, за год до начала войны, Польша объявила два ультиматума, первый – к Литве, с требованиями, что Вильнюс, отобранный когда-то, принадлежит им на законных основаниях, в противном случае угрожая занять Клайпеду (именно тогда в Литве появились первые советские базы), а во второй раз когда они объявили ультиматум уже чехам.

Нам вспоминают совместные учения советских войск и Германии где-то в Бресте в 1939 году, а чего никто полякам не вспоминает, как гитлеровские войска сообща с поляками заходили в свободную Чехию? Когда нам сегодня рассказывают про несчастную Польшу, страну, где к этому моменту половина всех православных храмов была отобрана у прихожан – война ведь шла не с Советским Союзом, а с Россией, и Польша, отобрав под шумок чужие земли на рубеже после Первой мировой войны, не хотела ими делиться, а хотела идти дальше.

И по тому самому пакту 1934 года, заключённому между Польшей и Германией, стало фактически невозможным: первое – установление какой-либо системы коллективной безопасности в Европе, второе – Германия получила передышку и возможность роста.

Кстати, мало кто вспоминает, что Польша к середине 30-х годов обладала крупнейшей армией в Европе, армия Польши была больше, чем армия Франции. Для нас Польша была одним из наиболее вероятных и опасных противников. Кстати, вплоть до начала 1939 года Генштаб польской армии разрабатывал все основные планы военной операции против СССР. Германию поляки тогда не видели в качестве своего противника, они думали, что вместе с немцами они сумеют переделить Европу по-своему. Но у них это не получилось.

И сегодня, вместо того, чтобы сказать: да, это прошлое, три поколения сменилось, да, мы несём ответственность, как и другие страны Европы, за то, что мы заигрывали с нацистским режимом, за то, что мы вместе с ними хотели поделить мир, у нас это не получилось, не наше поколение виновато, но вместо этого нам начинают рассказывать про сорок бочек арестантов», – сказал парламентарий.

«30 лет назад активно началось развиваться движение, что мы должны покаяться, посыпать голову пеплом и признать пакт Молотова-Риббентропа одним из главных преступлений сталинского режима, развязавшего путь к Второй мировой войне. Самыми активными были депутаты от Прибалтики, которые понимали, что как только будет осуждён и делигитимизирован этот документ, начнётся пересмотр Второй мировой и её итогов, зафиксировавший чёткий расклад сил в послевоенной Европе, что, к сожалению и произошло.

Нам нужно отрешиться от навязанных нам несоответствующих истории клише и уметь отстаивать и защищать свою историю, которой мы не должны стыдиться. Нам правда есть, чем гордиться, и мы правда не должны посыпать голову пеплом», – подытожил Хинштейн.