Польский генерал угрожает Калининграду

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Минобороны Польши сообщило о строительстве укреплений и укрытий на границе с Белоруссией и Россией. В частности, речь идет об инженерных сооружения на автомобильных трассах.

Однако Вальдемар Скрипчак, бывший командующий Сухопутными войсками, уверяет, что эти укрепления никак не следует воспринимать в качестве полноценных линий обороны. Польский генерал считает, что Россия не имеет сил для прорыва на Запад дальше границ Украины. Кроме того, в ответ НАТО уже разработало план захвата Калининградской области, дал понять Скрипчак.

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«Будущим для Кенигсбергской области в случае конфликта между НАТО и Россией будет ликвидация этой оккупированной Россией территории. Никто не позволит себе… иметь в районе своей ответственности Калининградскую область с российскими войсками», – цитируют его польские СМИ.

По мнению генерала Скрипчака, Россия не имеет возможности провести военную операцию против члена НАТО.

«Все войска задействованы в конфликте на Украине, а те армии, которые у них есть в тылу, являются скелетированными. Они без армии и без техники, им не хватает танков, им не хватает всего», – разглагольствует польский полководец.