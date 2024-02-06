Польский генерал угрожает Калининграду

Михаил Рябов.  
06.02.2024 18:51
  (Мск) , Москва
Просмотров: 541
 
Вооруженные силы, Дзен, Калининград, НАТО, Россия, Украина


Минобороны Польши сообщило о строительстве укреплений и укрытий на границе с Белоруссией и Россией. В частности, речь идет об инженерных сооружения на автомобильных трассах.

Однако Вальдемар Скрипчак, бывший командующий Сухопутными войсками, уверяет, что эти укрепления никак не следует воспринимать в качестве полноценных линий обороны. Польский генерал считает, что Россия не имеет сил для прорыва на Запад дальше границ Украины. Кроме того, в ответ НАТО уже разработало план захвата Калининградской области, дал понять Скрипчак.

Минобороны Польши сообщило о строительстве укреплений и укрытий на границе с Белоруссией и Россией....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Будущим для Кенигсбергской области в случае конфликта между НАТО и Россией будет ликвидация этой оккупированной Россией территории. Никто не позволит себе… иметь в районе своей ответственности Калининградскую область с российскими войсками», – цитируют его польские СМИ.

По мнению генерала Скрипчака, Россия не имеет возможности провести военную операцию против члена НАТО.

«Все войска задействованы в конфликте на Украине, а те армии, которые у них есть в тылу, являются скелетированными. Они без армии и без техники, им не хватает танков, им не хватает всего», – разглагольствует польский полководец.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть