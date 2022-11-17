Польский мэр: Украина перешла красную линию. Пора пересмотреть наше отношение к войне»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Из-за ракетного удара ВСУ по территории Польши, в ходе которого погибли два человека, Варшаве следует пересмотреть свое отношение к Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава горсовета Люблина Кшиштоф Жук.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Я совершенно не понимаю действий нашего президента и правительства. Очевидно, что это украинская ракета. Очевидно, что это провокация со стороны властей Украины. Ракета не могла по ошибке быть пущена на 100 километров в противоположную сторону. Цель провокации – ускорить поставки вооружений в Украину, запугать Европу страшной Россией, чтобы гражданское общество требовало от правительств стран Европы увеличить помощь Украине», – сказал политик.

По его мнению, президент Анджей Дуда должен не успокаивать поляками сказками вроде «это был не столько взрыв ракеты, сколько взрыв топлива, которое там находилось» и «это был несчастный случай», а дать понять Владимиру Зеленскому, что «Польша больше не потерпит такого поведения властей Украины».

«Призываю пересмотреть позицию Польши к этой войне в случае еще одного перехода красной линии!», – потребовал Жук.

А сын экс-президента США Дональда Трампа предложил прекратить тратить деньги на Украину из-за этого инцидента.

«Поскольку это украинская ракета поразила нашего союзника по НАТО Польшу, можем ли мы как минимум перестать тратить сейчас на миллиарды, вооружая их?», – написал Трамп-младший в твиттере.