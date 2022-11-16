Расходимся: польский трактор дружественным огнем поразила украинская ракета

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Новости Украины

Фотографии, опубликованные СМИ, подтверждают, что вчера по польской сельхозтехнике попала украинская ракета.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут военно-аналитические телеграм-каналы.

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Так, военный обозреватель Владислав Шурыгин подчеркнул, что хорошо знает систему ПВО и специфику боевого применения ЗРК.

«Вероятность поражения воздушной цели ракетой С-300 0.8 – 0.9. Это очень высокая точность и действенность, и все же по боевой цели, тем более по маловысотной, малозаметной типа «крылатая ракета» наряд выпускает всегда две ракеты для стопроцентного поражения цели. Крылатые ракеты тесными парами просто не летают. Боевая часть крылатой ракеты мощностью 500 кг взрывчатки позволяет уверенно уничтожить большинство целей. Достаточно вспомнить уничтожение четырехэтажной казармы с наёмниками в учебном центре Старичи под Яворовым. И поражать цель залпом из двух ракет это бесполезное расточительство! Показанная в польском репортаже воронка больше подходит для боеприпаса типа РСЗО «Ураган», или, как я уже сказал, для ракеты 9М83 от ЗРК С-300 с боевой частью мощностью 150 кг. Собственно, вот и весь секрет! Ракеты ЗРК С-300 были запущены с позиций ПВО под Львовом в ходе атаке российских крылатых ракет по некой воздушной цели. По невыясненным причинам обе ракеты сошли с траектории и, вместо того чтобы самоликвидироваться, упали на зерносушилку в деревне Пшеводув, убив двух поляков. Интересно, что теперь придумает Польша, чтобы “отмазать” своих бандеровских друзей и обвинить Россию», – указывает Шурыгин.

А военкор Юрий Котенко указал, какая конкретно часть ВСУ нанесла «дружественный» удар по Польше.

«Если конкретно, то удар по территории Польши нанес 540-й зрп им. Ивана Выговского Воздушных сил ВСУ. Эта часть с местом дислокации н.п. Каменка-Бугская во Львовской области начала боевое дежурство относительно недавно — 14 января с.г., но уже успела отличиться, вмазав по союзным полякам, подбив трактор и поразив двух гражданских. Но виноваты, разумеется, русские», – отмечает Котенок.

Он обращает внимание, что на вооружении украинского полка находятся зенитные ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ.

«Бывал я в Каменке-Бугской на закате СССР, и хорошо понимаю меткость украинских зенитчиков: местность в тех бандеровских местах очень сырая, а самогон, надо признаться, отвратительный. Мои украинские и не только сокурсники по ЛВВПУ не дадут соврать, если кто не потерял память в эти лихие годы. Вечные туманы, неизгладимое ощущение сырой приграничной дыры, воздействие сивушных масел от местных «табуретовок» делают свое дело. И никакие тренинги инструкторов НАТО не помогают. Именно поэтому украинские ракеты то и дело залетают на территорию Польши. Кстати, по моим данным, это далеко не первый случай, когда украинские комплексы С-300, пытаясь поразить ракеты ВКС РФ, отклоняются от курса и залетают поближе к польскому подбрюшью. Просто тогда они рвались в безлюдных местах, пугая только белок в перелесках, и поляки закрывали глаза на такие художества «союзников». Теперь ракеты нашли цель, что полякам не скрыть. Именно поэтому они и подняли традиционный русофобский гвалт», – пишет военкор.

Военный обозреватель Борис Рожин назвал командира части, который ударили по полякам.

«Командир 540-го зенитно-ракетного полка ВСУ полковник Брагин. Начал долбить по Польше, когда это еще не было мейнстримом», – сообщил Рожин.

Кроме того, он привел факты, подтверждающие украинский след, опубликовав для сравнения два снимка.

«На первом фото – фрагмент ракеты упавшей в Польше», – указывает эксперт.

«На втором фото – обломки зенитной ракеты С-300, которая упала в Дагестане 08.10.2020 во время Карабахской войны. Если информация о гибели двух поляков верна, то таким образом ПВО ВСУ сегодня не только убили женщину в Киеве попав в жилой дом, но попутно убили двух граждан Польши. В рамках формальной логики НАТО обязано защитить каждый дюйм польской территории и нанести удары возмездия по Киеву», – саркастически замечает Рожин.

В свою очередь телеграм-канал» Военная хроника» обращает внимание, что обвинения России базировались на снимках, которые опубликовал польский военный эксперт Ярослав Вольский.

«Анализ этих фотографий позволяет утверждать: на них изображены остатки двигателя ракеты 5В55Р — такие использует комплекс ПВО С-300. В частности, об этом говорит обжимное соединительное кольцо топливного бака с хвостовым отсеком зенитной ракеты 5В55Р, где расположены синхронизированные узлы системы отклонения вектора тяги с аэродинамическими рулями (с характерной перфорацией из нескольких десятков отверстий)», – пишут авторы.

«Комплексы С-300 стоят на вооружении войск ПВО Украины. По всей видимости, с их помощью Киев пытался отразить атаку ВС РФ. В результате одна из ракет С-300 ушла с траектории и упала на территорию Польши», – резюмирует Военная хроника».

Свои аргументы приводит и военный блогер Юрий Подоляка.

«Кстати, то, что это С-300 косвенно указывает и то, что удар пришелся точно по трактору с прицепом. Российские КР бьют по указанной координате, и даже если предположить, что ее либо сбили, либо она сама сбилась с курса, то вероятность точно поражения трактора стремится к нулю. А тут точное поражение – почерк именно ЗРК с головкой самонаведения на цель, которую она … должна сама обнаружить и поразить», – приходит к выводу Подоляка.

Примечательно, что пресс-служба Пентагона признала, что не может подтвердить российское происхождение ракет, упавших на территории Польши.

Опровергло причастность России и Минобороны РФ.

«Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения», – говорится в официальном заявлении Минобороны.

Более того, заднюю начала включать и Польша. Так, президент Анджей Дуда признал, что польские власти не обладают точными доказательствами того, кто выпустил ракету, хотя ранее МИД Польши прямо обвинил Россию.