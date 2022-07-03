Польский политолог: Формируется культ бандитов из «Азова»

03.07.2022  01:44 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Дзен, Донбасс, Мариуполь, Нацизм, Польша, Русофобия, Украина
Новости Украины

Решение местных властей Гданьска о переименовании сквера возле консульства России в честь «героев Мариуполя» является свидетельством опасной тенденции формирования «культа бандитов из «Азова» как части общей нацификации политики в Польше.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил польский политолог Конрад Рэнкас.

Решение местных властей Гданьска о переименовании сквера возле консульства России в честь «героев Мариуполя»...

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«Хотя в это трудно поверить, в Польше есть круги, которые могут поднять тосты за эсэсовцев, погибших при нападении на рейхсканцелярию в 1945 году, как за «защитников европейской цивилизации».

Культ «героев Мариуполя», то есть бандитов из Азова, трусливо прячущихся за спинами мирных жителей, содержащихся в «Азовстали», – это еще один пример прогрессирующей нацификации политического сознания в современной Польше.

Наряду с разрушением памятников польско-русского братства по оружию разоблачаются случаи боев с освободительной Красной Армией.  В массовом порядке издаются книги, выражающие сожаление, что Польша не стала близким союзником Гитлера.

Единственный случай сотрудничества польского антикоммунистического подполья и УПА против польской армии в пропаганде разрастается до размеров великого союза с украинским нацизмом.

МИД Польши не протестовал против скандального интервью посла Андрея Мельника, где он восхвалял Волынскую резню, в которой бандеровцы убили почти 200 тысяч поляков. Это не случайные события.

Мы наблюдаем ускорение подготовки к созданию польско-западноукраинской федерации. Таким образом, поляков готовят к компромиссу, которым стало бы принятие культа Бандеры.

Чтобы вернуться во Львов, Польша должна стать хоть немного бандеровской, поясняют полякам. А потом, когда мы, наконец, будем во Львове, мы всегда сможем заменить Бандеру на Пилсудского. Или даже Иеремия Вишневецкого», – сказал Ренкас.

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