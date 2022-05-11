Польский политолог: Ввод войск на Украину – не гипотеза, а официальный проект

Новости Украины

Ввод армии Польши на Западную Украину – официальный проект власти в Варшаве, утверждает польский политолог Конрад Рэнкас.

Об этом эксперт рассказал в интервью «ПолитНавигатору».

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ПН: Насколько вероятны планы аннексии Западной Украины Польшей? Недавно о подготовке такого сценария заявили в Службе внешней разведки России.

К.Р: Ввод польских войск на территорию Украины — это не гипотеза, а официальный политический проект, о котором прямо говорил лидер «Права и Справедливость» Ярослав Качиньский, важнейший польский политик. Поляки ждут только зеленого света от американцев и англичан, потому что, конечно, решение в этом вопросе должно приниматься в Вашингтоне и Лондоне.

Конечно, официально это будет не аннексия, а «братская помощь» киевскому правительству. Однако, как только польская армия окажется во Львове, формальные обоснования уже не будут иметь значения. Мы вернемся на земли, принадлежавшие Польше с 14 века, где каждый камень говорит по-польски!

Жаль, что не реполонизировать и денацифицировать их, а, к сожалению, как раз наоборот. Ну, а с другой стороны, все дело в том, чтобы начать.

ПН: Ряд аналитиков, в том числе ваш земляк Матеуш Пискорский отмечает, что Западу невыгодно присоединение Галичины к Польше, потому что это лишает Украину статуса «анти-России». Что произойдет с украинскими националистами в случае, если они попадут под власть Польши?

К.Р: Ситуация динамичная. Запад явно готовится к скорой победе России. А так как англосаксы хотят, чтобы этот конфликт длился как можно дольше, то, тем более, они заботятся о вводе в Украину польских и румынских войск взамен украинцев. Речь идет и о новом разграничении сфер влияния. После потери на Украине – американцы и англичане хотят сохранить свой контроль как можно дальше на востоке.

Например, вдоль довоенной границы Польши или румынской оккупационной зоны времен Второй мировой войны. Это будет новая линия железного занавеса – всегда хоть немного ближе к Москве.

Однако я согласен с Матеушем, что вопрос о статусе Западной Украины сегодня открыт. Это может быть отдельное нацистское государство, о котором Польша будет заботиться от имени американцев. Также могла быть какая-то форма федерации или конфедерации, которая была бы уже не Польшей или Украиной, а новым субъектом, полностью контролируемым англосаксами и (что для них важно) вне Евросоюза. Вашингтон и Лондон стремятся к далеко идущим изменениям на карте Европы, и именно для этого им нужны новые государства: польско-украинское и румыно-молдавское, точно так, как украинские националисты должны были нарушить геополитическое единство евразийских пространств.

Конечно, украинский нацизм — это ключевой вопрос, хотя его полностью игнорируют организаторы ожидаемого марша поляков на Киев по следу пана Пилсудского. Официально Польша и украинские националисты — лучшие друзья и союзники, потому что так приказали американцы. Однако, несмотря на официальную пропаганду, отношение поляков к нацистским преступлениям однозначно негативное, а память о Волынской резне жива до сих пор. Трудно представить, чтобы во Львове, подконтрольном полякам, еще могли проходить шествия и церемонии в честь Бандеры и Шухевича. Поэтому будущий польско-украинский конфликт кажется неизбежным.

ПН: Польша – одна из стран, которые потратили больше всего средств на поддержку украинского режима. Для чего Варшаве тратить деньги на Киев?

К.Р: Полякам говорят, что «мы вернем свои деньги и разбогатеем на послевоенном восстановлении Украины», может быть, даже вернем себе бывшую польскую собственность, за которую уже много лет борется «Реституция Кресов».

В то же время, однако, известно, что американцы и англичане не хотят, чтобы война закончилась, и поэтому никакой выгоды от реконструкции не будет. Более того, даже если бы какая-то часть Украины могла быть захвачена, англо-саксы, которые также хотели бы вернуть те миллиарды, которые сейчас проходят через Киев, первыми претендовали бы на доходы. Хотя значительная часть этих денег уже возвращается в карманы американских и британских политиков и их спонсоров, потребности западного капитала безграничны.

К сожалению, факты таковы, что когда киевский режим рухнет, поляки предоставят вагоны, американцы и англичане вывезут на них все ценное из Украины, а украинцы в этих поездах будут только убирать туалеты.

ПН: На мероприятиях по случаю Дня Победы в Варшаве произошло нападение на российского посла. Почему в Польше так боятся отмечать этот день на официальном уровне и запрещают даже неформальные мероприятия?

К.Р: Вот уже несколько лет официальная историческая политика сменявших польских правительств упорно отрицает истинную историю. Прозападные политики не хотят признавать, что благодаря союзу с СССР, Польша оказалась в числе победителей Второй Мировой войны. Цель таких манипуляций понятна. Поляки должны забыть о братстве по оружию с русскими и другими народами Советского Союза. Вместо этого мы должны позволить себе убедиться в общности с наследниками нацистских коллаборационистов: бандеровцами, латышскими и эстонскими эсэсовцами, литовскими шаулисами. Зачем? Лишь бы ехать с ними в Москву, как Гитлер, чтобы попытаться завоевать восток от имени «цивилизованного Запада».

В то время поляки храбро сражались на другой стороне, против нацизма, и 9 мая наше знамя, рядом с советским, гордо развевалось над покоренным Берлином. Вот почему это запрещенный праздник в Польше. Теперь этих бандеровских убийц выдают за наших братьев.

ПН: Может ли инцидент с послом повлечь разрыв дипотношений России и Польши, насколько это опасно?

К.Р: Инцидент явно был преднамеренной провокацией, призванной вызвать реакцию России. Несмотря на огромное давление Запада и, несмотря на то, что польское правительство полностью состоит из западных агентов, большая часть польского народа, даже проявляя симпатию к украинцам, не желает участия Польши на стороне Киева.

Подобные инциденты должны нагнетать напряжение, чтобы можно было перевернуть сообщение и объявить: «Смотрите – русские напали на нас!». Точно так же, как и в случае с Украиной. Печально, что Польша, когда-то ставшая жертвой геббельсовской пропаганды, сегодня сама применяет такие методы.

Той же цели служат инциденты с памятниками и могилами советских воинов. Варшава хотела бы, чтобы в отместку что-нибудь случилось на польских кладбищах в России, особенно в Катыни. Тогда можно было бы вызвать всеобщее возмущение поляков и использовать это для развязывания войны. Этот сценарий настолько очевиден, что особенно с киевской стороны можно ожидать каких-то действий в Катыни, чем потом можно обвинить Москву.

ПН: Чем и где, по-вашему, может закончиться спецоперация России на Украине, могут ли российские войска выйти на границы с Польшей, и к каким последствиям это может привести?

К.Р: Русские обязательно дойдут до польской границы. Вопрос в том, где тогда будет проходить эта граница…

Что касается последствий – ну, англосаксы хотели бы, чтобы Варшава, Бухарест, а возможно, и Вильнюс, Рига и Таллинн были следующими после Киева, и чтобы война продолжалась, даже на их территориях. Со своей стороны, я считаю, что, если бы в результате операции на Украине произошла польско-российская встреча, например, на реке Збруч (довоенная граница Польши), то мы могли бы дарить русским только цветы со словами благодарности за то, что они сделали всю грязную работу за нас.