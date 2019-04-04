Польский пропагандист предельно цинично объяснил, почему НАТО не бомбит Ирак и Афганистан

04.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Пока НАТО расширяет плацдармы в сторону России, военные склады загружаются новыми заказами, для чего старое вооружение утилизируется в натовских операциях в других странах.

Об этом в эфире «ТВЦ» рассказал польский журналист Якуб Корейба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий программы Артём Шейнин поинтересовался у поляка, что приобрели страны НАТО за 20 лет расширения.

«Много союзников, две тысячи километров стратегической глубины, новые плацдармы для обеспечения собственной безопасности», – ответил Корейба.

«Новые плацдармы вы приобрели, расширив старые, для того, чтобы быть ещё более безопасными против нас», – уточнил Шейнин.

«Да. И разгружаем склады, и загружаем новыми заказами. Люди работают, мы клепаем новые ракеты», – рассказал Корейба.

«Вот! Вы клепаете эти бомбы, потом в Ираке, Ливии, в Афганистане их [используете], а говорите при этом про Россию», – отметил ведущий.

«Ну, в том числе, потому что Ирак и Афганистан уже разбомблены. А кого ты ещё хочешь бомбить в Ираке?» – спокойно заявил поляк.

«Ты такой циничный, что даже с тобой интересно. Я про это и спрашиваю, кого вы дальше-то будете бомбить, чтоб разгрузить эти склады?» – спросил Шейнин.

«Того, кто попадётся, понимаете?» – ответил Якуб Корейба.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее польский журналист не менее цинично отзывался по поводу Украины. В тот раз Корейба заявил, что нужно поддерживать пока что действующего президента Петра Порошенко, поскольку на глупости и крови киевского режима можно зарабатывать гранты, раздувая вокруг этого истерию о «российской угрозе».