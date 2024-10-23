Польский журналист: ООН может не выдержать конкуренцию с БРИКС

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Саммит БРИКС в Казани является чрезвычайно важным мероприятием, поскольку он проходит в момент распада однополярного мира и установления нового, многополярного мирового порядка.

Об этом в эксклюзивном комментарии «ПолитНавигатору» заявил главный редактор польского портала Strajk.pl Мачей Вишнёвский, который считает, что в определённый момент БРИКС может быть просто вынужден взять на себя ту роль, которую ныне выполняет Организация Объединённых Наций.

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«Нынешний однополярный мировой порядок распадается у нас на глазах. Государства, которые, как им казалось, будут править миром вечно – я имею в виду США и Великобританию – прекрасно понимают, что проигрывают войну за мировое господство. Хотя это война в переносном смысле слова. Но если даже не говорить о полном их поражении, то мир всё равно изменится. Он будет не однополярным, а многополярным. Возможно, доллару удастся сохраниться, но, как говорит российский экономист Хазин, только как валюте одной из финансовых зон», – говорит Вишнёвский.

По его мнению, самым важным является вопрос, сможет ли БРИКС заменить собой ООН.

«Часть экспертов считает, что у БРИКС попросту нет такой цели. Они обосновывают это заявлениями ряда лидеров стран-членов БРИКС о том, что именно ООН должна быть гарантом нового мирового порядка. Я не хотел бы быть категоричным, однако развитие событий может привести к тому, что БРИКС просто будет вынужден взять на себя ответственность – по крайней мере, за часть мира, если не за весь. С моей точки зрения, часть лидеров стран БРИКС это понимают, и готовят организацию к подобной роли. БРИКС уже выходит далеко за рамки чисто экономического сотрудничества – речь идёт о межкультурном обмене, межчеловеческих отношениях в самом широком их понимании. Как марксист, я бы сказал, что организация развивается и в направлении идеологической надстройки, а не только в плане экономического базиса», – отметил польский журналист.

По мнению Мачея Вишнёвского, объективные условия просто заставят БРИКС и его лидеров взять ответственность за разваливающийся мир.

«БРИКС только рождается, он ещё сам не знает, чего точно хочет. Но всем очевидно, что старый мир уходит в прошлое. Что будет дальше – никто точно не знает, но лично я желаю объединению БРИКС всего самого наилучшего и удачи, видя в нём надежду на новое, более справедливое мировое устройство», – резюмировал польский журналист.