Польско-украинская подстава: Европа рискует остаться без тепла зимой

21.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Из-за проблем, которые создавали завершению строительства газопровода «Северный поток-2», европейским странам грозит дефицит «голубого топлива» в ближайший отопительный сезон.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Российская газета».

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«Европа имеет все шансы остаться без тепла или платить за него втридорога, если следующая зима окажется такой же холодной, как прошлая. Вероятность возникновения дефицита газа или его дальнейшего подорожания в регионе растет. «Поблагодарить» за это европейцы могут США, Украину и Польшу. Все три страны активно боролись с «Северным потоком-2», в итоге безрезультатно, но смогли задержать достройку газопровода почти на два года. Теперь даже если он будет готов до конца лета этого года, понадобится 3-4 месяца на его тестирование, испытания, сертификацию и вывод на полную мощность», – отмечается в публикации

Кроме того, в суде ЕС Польша добилась отклонения апелляции Германии на ограничение доступа «Газпрома« к газопроводу OPAL – наземному продолжению «Северного потока» через Германию до границы с Чехией. Теперь российская компания может заполнять его лишь наполовину (18 из 36 миллиардов кубометров в год).

В свою очередь замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач обращает внимание, что ситуация на европейском рынке складывается напряженная: с одной стороны, спрос на газ растет на фоне отказа от угля и атома, с другой – происходит отток сжиженного природного газа на другие рынки (Азия и Южная Америка). Следствием этого стали высокие цены на газ в споте и медленные темпы закачки газа в ПХГ, опустошенные после последней холодной зимы.

По мнению Гривача, если «Северный поток-2» не будет запущен в ближайшие месяцы, в условиях малых запасов это может спровоцировать дальнейшее ценовое ралли, а в случае морозной зимы даже серьезные проблемы с безопасностью газоснабжения в Европе».

При этом эксперт считает маловероятным, что транзит через Украину может быть увеличен, поскольку это направление практически вдвое дороже, чем поставки через Балтийское море.

«В случае сильных холодов будущей зимой главными покупателями российского газа станут страны Западной и Центральной Европы. Учитывая показатели прошлых лет, дополнительно Европе может понадобиться в зависимости от вариантов развития событий от 10 до 30 млрд кубометров газа», – уточняет издание.