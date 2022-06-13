Польское стремление к самоубийству

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Польский ученый, профессор Лех Мажевский считает, что у каждого поколения поляков срабатывает деструктивный инстинкт, который заставляет их организовать бессмысленные антироссийские восстания.

В очередном издании своей известной книги «Повстанческий шантаж» ученый утверждает, что приближается момент повторения этого правила польской истории.

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По его мнению, все началось во времена распада Первой Речи Посполитой и разделов Польши конца XVIII века. С этого момента восстания и эмоциональные, необдуманные политические решения принимаются в Варшаве с целью отомстить Москве за прошлые обиды.

«Польские восстания возникали примерно каждые 30-40 лет. Последние из них имело место во время возникновения профсоюзного движения Солидарность. Несомненно, приближаемся к следующему критическому моменту. Стоит ли нам уже опасаться? Не думаю, что повстанческий шантаж прекратил действовать, а политика желания отомстить осталась в прошлом» – пишет ученый.

Мажевский уверен, что нынешняя политика Варшавы совпадает с историческими аналогиями. В очередной раз архетипом врага и угрозы становится Россия.

«Между Польшей и Российской Федерацией практически нет никаких коммуникаций, а польское общественное мнение, мягко говоря, русофобское. Нынешняя российско-украинская война – независимо от ее окончательного результата – все только усугубит», – убежден ученый.

Он прогнозирует самоубийственных действий польского политического класса, как это происходило многократно в прошлом.

«Когда политический ум дремлет, все возможно. Даже повторение восстания Костюшко 1794 года, никому ненужной польско-российской войны 1831 года, кровавой партизанщины 1863-1864 годов или бессмысленного варшавского восстания 1944 года. А это лишь самые большие катастрофы, которые мы испытывали в ходе ряда национальных восстаний, направленных против России / СССР. Сможет ли Польша найти себе место в Европе без риска очередной кровавой бани? Самое ужасное то, что проливалась бы опять в основном наша кровь, а не кровь наших противников», – предостерегает Мажевский.

В контексте нарастающей вольны призывов к участии в войне против России, польский профессор является одним из немногих сторонников политического реализма. Лех Мажевский – юрист, политолог, преподаватель и публицист. В прошлом был депутатом польского парламента от небольшой Консервативной партии.