Полстраны не собирается выполнять языковой закон – депутат Рады

17.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Вступивший 16 июля в силу закон о тотальной украинизации практически всех сфер общественной жизни стал одним из самых идиотских решений Верховной рады.

Об этом «Известиям» заявил депутат украинского парламента Евгений Балицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В новом составе Верховной рады пересмотр [языкового закона] возможен. Думаю, к закону будет много изменений. И, конечно, это необходимо, чтобы решать проблему Донбасса. Без русского языка этого не сделать. Если они хотят русский язык – надо им его дать. Это один из самых идиотских законов, которые вступили в силу в Украине. Какой в нем смысл, если полстраны не будет его выполнять, – предупреждает Балицкий.

Напомним, что Рада приняла языковой закон, который призван окончательно вытеснить русский язык из публичной сферы.

Как сообщал «ПолитНавигатор», русских Украины заставят сменить фамилии.