«Полтавская битва не закончена. На Москву!» – Гончаренко развесил новые билборды

23.09.2021 12:41 (Мск), Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Алексей Гончаренко – образец украинской политической проституции из Одессы (сначала «защищал русский язык» в Партии регионов, ныне прислуживает бандеровскому режиму) развесил новые скандальные билборды, на этот раз в Полтаве, где отмечается день города.

На рекламных щитах изображен портрет идейного вдохновителя Гончаренко – гетмана-предателя Ивана Мазепы и надпись: «Полтавская битва не закончена. На Москву!».

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«Победа обязательно будет за Украиной. Держим строй!» – пообещал депутат в своем блоге.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Гончаренко развешал билборды, сравнивающие возраст Москвы и Киева. «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали», «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали» – извещали плакаты.

«В Москве сейчас изучают науки, а в Киеве жабы квакают. Москва ведома на весь свет, а в Киеве жабы квакают. Кваканье жаб типа Гончаренко – это единственное, чем приходится сегодня гордиться «Украине», – комментировал обозреватель Егор Холмогоров.