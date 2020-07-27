Полтавский террорист оказался умнее украинской полиции

27.07.2020, Киев, Игорь Петров

Правоохранительные органы Украины оказались не в состоянии найти преступника, захватившего на днях в заложники полицейского начальника в Полтаве.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Владимир Воля, эксперт-международник Украинского анализа и менеджмента политики.

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«Захват заложника в Полтаве – редкий случай, в Украине такого не было, по крайней мере, в последние годы. Преступника ищут, не нашли. Думаю, проблема в том, что у нас недостаточно реформированы правоохранительные органы, они не в состоянии быстро найти этого человека.

Пока преступник, который убежал и прячется, оказывается более успешным, чем те, кто пытаются найти его. Налицо проблема нехватки кадров в правоохранительных органах. Вероятно, если бы в них было достаточно личного состава соответствующей квалификации, были бы организованы и прочесывание и разного рода специальные мероприятия», – сказал Воля.

Напомним, что еще 23 июля террорист бросил машину с заложником и скрылся.