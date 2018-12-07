07.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Украина
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Полторак-Дебальцевский поговорил о ядерном оружии

Украина не имеет достаточных сил и материальных ресурсов для создания собственного ядерного оружия.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил министр обороны страны Степан Полторак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам министра, при этом имеются другие «силы и средства» для защиты территории.

«У нас есть определенные достижения в разработке новой современной техники и вооружения. Не ядерного, конечно. О ядерном оружии – у нас сегодня нет ни возможности ее делать, и нужно очень и очень взвешенно подходить к этому вопросу. Я думаю, что сегодня у нас такой возможности нет и считаю, что у нас есть достаточно сил и средств для того, чтобы защитить нашу страну кроме ядерного оружия», – заявил Полторак.

Также Полторак заявил, что Украина будет и дальше осуществлять провокации  и пытаться перебросить свои корабли в Азовское море.

Какс ообщал “ПолитНавигатор”, основатель “Правого сектора” Дмитрий Ярош рассказал, что обсудил с учеными вопрос о производстве ядерного оружия.

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