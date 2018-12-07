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ВМС Украины готовятся к новой попытке прорваться через Керченский пролив
Украинские боевые корабли возобновят свои попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.
Об этом в эфире подконтрольного администарции президента Порошенко телеканала “Прямой” заявил министр обороны Украины Степан Полторак.
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“Мы не откажемся от нашего права проходить через Керченский пролив и от нашего права присутствовать в Азовском море”, – подчеркнул министр обороны.
Правда, он не смог сказать, когда украинские военные корабли вновь попытаются пройти в Азовское, уточнив, что “сегодня никто никуда не идет”.
“Когда будем готовы к проведению следующего перехода для ротаций наших подразделений, мы будем совершать такие же проходы с выполнением всех международных норм и прав. К этому времени, я думаю, международное давление на РФ даст им понять, что они не выполняют международные обязательства”, – обещает Полторак.
Напомним, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ, буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон».
После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были захвачены российским спецназом.
Метки: ВМС Украины, Степан Полторак
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