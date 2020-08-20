20.08.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Политика, Экономика
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«Получай бабло и бастуй». Оппозиция пытается купить белорусских рабочих


Организаторы белорусских протестов, направленных на свержение действующей власти, обещают платить полторы тысячи долларов тем, кто лишится работы из-за участия в забастовке.

Об этом «ПолитНавигатору» заявила зампред белорусской Республиканской партии труда и справедливости Эльвира Мирсалимова.

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«Кто бы мог подумать, что именно рабочих, белорусских трудяг, будут использовать в протестах, зазвучат покрытые плесенью слова «стачком», «забастовка», «саботаж». Видимо, те, кто продумывал схему вовлечения пролетариев в политические игрища, исходили из того, что советская идеология не до конца выветрилась из сознания белорусских рабочих, значительная часть которых застали эпоху Советского Союза», – сказала Мирсалимова.

Она предполагает, что подстрекатели надеются на повторение сценария февраля 1917 года, когда в результате массовых стачек было свергнуто самодержавие.

«Только давайте вспомним 100 назад пролетарию нечего было терять, кроме своих цепей. А теперь  они теряют многое. Тогда работяга получал сущие гроши, позволявшие лишь влачить существование, а нынешний белорусский рабочий – это одна из самых высокооплачиваемых категорий граждан. Тем не менее, мы наблюдаем каскад забастовок, и оппозиционные СМИ гордо рапортуют о протестующих: БЕЛАЗ, МТЗ, Нафтан, Беларуськалий, МЗКТ…», – отметила белорусский политик.

Также она объяснила, почему многие рабочие, еще не забывшие беспросветные времена и безработицу 1900-х, не против забастовок.


«Ответ оказался прост. Оппозиция готова платить полторы тысячи долларов тем, кто потеряет работу по политическим мотивам. Штаб Бабарико, который, по сути, и был одним из «кошельков» «бескорыстного и стихийного протеста»,  открыто озвучивает тариф и транслирует простой посыл – «получи бабло и продолжай бастовать».  Вот так-то. Как говорится, а ларчик просто открывался», – резюмировала Мирсалимова.

При этом, как сообщал ПолитНавигатор, даже симпатизирующие белорусским майданщикам СМИ признают, что попытка организовать массовое забастовочное движение в стране провалилась.

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