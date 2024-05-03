«Получите бесценный опыт»: в Киеве призывают Запад не бояться третьей мировой войны

Киевские дипломаты должны убедить страны Запада отправить на Украину войска. Об этом в эфире интервью бывшему депутату Верховной рады Анне Гопко заявила участник карательной операции против ЛДНР в составе батальона «Айдар», руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что нам важно донести [Западу] ту мысль, что третья мировая война не начнется, потому что она уже идет. Что уже сформирована ось стран зла, авторитарные и тоталитарные режимы уже ведут эту войну через Россию.

Мы понимаем прекрасно, что мы воюем сейчас не против ВПК России. Мы воюем против Объединенного ВПК России, Китая, Ирана, Северной Кореи, Беларуси, и многих других прокси-стран. В том числе, Россия до сих пор успешно втягивает технологии со всего мира, из западных стран в том числе. То есть у нас здесь тестовый полигон технологий оружия со всего мира», – сказала Берлинская.