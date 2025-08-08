Старая Европа, в отличие от «младоевропейцев», не намерена по итогам конфликта исключать Россию из структуры континентальной безопасности.

Об этом на канале обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бывший замгоссекретаря Польши Пётр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эта война, с точки зрения Большой Европы, большой геополитики – останется ли Россия актёром в структуре безопасности в Европе, или нет… Если она отключена, значит мы эту войну выиграли. Если она остаётся как часть структуры безопасности – эта война проиграна.

Но, самое главное, эта война идёт – будет ли сохранён раздел Европы по реке Эльба. Что на восток от реки Эльба – это самодержавие, отсталость, ограничения, второсортность. Или нет? За это идёт эта война.

И то, что видим сейчас, это как будто уже структурное согласие на то, что в том втором плане эту войну мы проигрываем – балты, поляки, украинцы. Потому что останемся второсортными»,– причитал Кульпа.