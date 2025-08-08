Зе-пропагандисты в негодовании: Италия удумала на «украинские деньги» построить свой «Крымский мост» на Сицилию

Вадим Москаленко.  
08.08.2025 21:35
  (Мск) , Киев
Если все европейские страны с одинаковой серьёзностью не отнесутся к российской угрозе и концепту Украины как «форпоста ЕС», ни о каком переходе континента на военные рельсы говорить нельзя.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил украинский политконсультант Александр Харебин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европейцы, у которых тоже был шанс за счёт Украины получить дополнительную субъектность, сейчас теряют Украину. Это наша ошибка. Мы можем делать геополитический расклад, как Европе важно иметь форпост, фронтир, называйте как хотите. Насколько мы большие, сложные и классные военные с чрезвычайно сильной армией, которая защитит Европу.

Когда итальянцы в рамках военного бюджета 1,5% ВВП говорят: а мы за эти деньги будем строить мост! С континента на Сицилию. И это о военной перезагрузке ЕС, о том, что Европа идёт на военные рельсы? Нет! Это о том, что Европа не чувствует, что война будет продолжена на территории Европы. И они ищут возможности подживить собственную промышленность», – возмущался укро-эксперт.

