В Москве объявили, что у Польши есть тоже свой хитрый план

20.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент Евросоюза Дональд Туск, накануне выступавший на мове в Верховной Раде на заседании, посвященном годовщине «начала российской агрессии», как представитель Польши ведёт двуличную игру в отношении Украины.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал политолог Араик Степанян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Пришёл поляк, он неделю назад у себя в стране памятник установил людям, погибшим от рук украинских националистов, и он говорит лозунги украинских нацистов (Туск в стенах Верховной Рады закончил выступление кличем «Слава Украине!» – ред.) Что это значит вообще?» – спросил ведущий Евгений Попов.

«Объясняю. Вы думаете, он наивный, предал память предков? Их задача, особенно поляков, наоборот усилить нацистские настроения на Украине, потому что именно фашизм и нацизм может привести к окончательному её развалу. А Польша претендует на Львов! Если де-юре страна развалится, они имеют права оккупировать Галицию, они этого и хотят.

Не просто так всё делается. У поляков и американцев с англичанами есть согласованный план, что, если Евросоюз разваливается, если Украина разваливается, должно перейти всё под контроль Польши, которая становится в Восточной Европе а-ля Германия. Туда вбухивают деньги, дают им вооружение, Польша берёт под себя Украину, Белоруссию и Прибалтику», – рассказал политолог.

«Если Россия согласится, поляки готовы признать независимость Донбасса, чтобы де-юре развалить Украину. Но Россия не согласна, она за целостность Украины, на которой проживает 20 миллионов русских. Вы считаете, русским это безразлично?» – добавил Степанян.