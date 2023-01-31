Поляка, приютившего 40 беженцев из Украины, оштрафовали за «оскорбление украинцев»

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Ежи Анджеевский, предприниматель из Люблина, в начале СВО принял 40 беженцев с Украины. Но на днях польский суд приговорил его к уплате 1,5 тысячи злотых штрафа за «оскорбление украинцев».

Поводом названы его посты в социальной сети Facebook*, однако в документах суда и прокуратуры даже не указано, о каких именно записях идет речь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ежи Анджеевский – владелец сети заведений «Настоящий кебаб от настоящего поляка», в части из которых есть гостиничные номера. После начала масштабных боевых действий на Украине он принял у себя 40 беженцев из Украины.

«Я послал своего сотрудника на машине, чтобы он по железнодорожным и автобусным вокзалам собирал украинских женщин и детей, которые там кочевали. Я это делал, несмотря на то, что моя компания была на нуле в течение минувшего года. Хотя мы получали какую-то небольшую помощь от государства, но известно, что содержать компанию дорого», – подчеркнул Анджеевский во время пресс-конференции в Сейме (парламенте) Польши, созванной депутатом Гжегожем Брауном из консервативной партии «Конфедерация».

«Я иногда писал посты в Facebook*, поскольку я противник и враг Бандеры, точно так же, как я противник и враг Адольфа Гитлера. «Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения» сообщил обо мне в полицию. В 7 утра ко мне приехала полиция с прокурорским предписанием обыскать квартиру, после чего у меня отобрали телефон, хотя там ничего особенного не нашли», – сказал Анджеевский.

Мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 257 Уголовного кодекса Польши – «Преследование на почве ксенофобии, расизма или религиозной нетерпимости». Суд приговорил его к уплате штрафа в размере 1,5 тысячи злотых (около 300 долларов) за «публичное оскорбление группы лиц украинского происхождения по причине их национальности».

По мнению суда, указанную группу он назвал «словами, общепризнанными пренебрежительными и оскорбительными». Стоит отметить, что по указанной статье наказание может составить до 3-х лет лишения свободы.

Ежи Анджеевский подал апелляцию на приговор суда. В первую очередь, он просит дать возможность «ознакомиться с доказательствами по делу» – постами в социальной сети, которые прокуратура и суд сочли «оскорбительными» для украинцев, поскольку в приговоре они не указаны. Мужчина указывает, что если бы его посты содержали предполагаемые оскорбления, Facebook* заблокировал бы его аккаунт или удалил записи, чего не произошло.

«Нельзя обвинять человека, который помогает украинцам, – в ненависти к ним», – подчеркнул Анджеевский на пресс-конференции.

В Facebook* он также опубликовал своё фото в Сейме, где рядом с государственным флагом Польши размещён флаг Украины такого же размера. Фото вызвало шквал комментариев типа «Есть ли ещё у поляков свой парламент?».

Примечательно, что когда Ежи Анджеевский в 2016 году открыл первое заведение «Настоящий кебаб от настоящего поляка», его обвиняли в «расизме».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Польше пенсионеру грозит 5 лет тюрьмы за комментарий в соцсети о том, что российский президент борется за мир.

* – организация, признанная в РФ экстремистской.