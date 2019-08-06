Поляки «десантировали» в Белоруссию гитлеровцев

06.08.2019Артем Агафонов

В Белоруссии, как и в России, 2 августа принято отмечать День десантника. И так же на улицы белорусских городов выходит множество крепких мужиков в тельняшках и голубых беретах. Это – наша общая традиция, которой мы обязаны славному советскому прошлому.

Разумеется, такой праздник не остается незамеченным и каждый год привлекает внимание журналистов и просто досужих комментаторов. И, разумеется, среди журналистов и комментаторов находится немало таких, для которых все советское и общее с Россией является предметом рефлекторной агрессии – как красная тряпка для быка.

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Вот только есть у них одна проблема. ВДВ – довольно молодой вид войск. Поэтому придумать для него свой отдельный белорусский праздник с гербом «Пагоня» и вышиванкой не представляется возможным. Нет и не может быть у белорусских десантников своей «Битвы под Оршей», где они сражались с нелюбимыми националистами русскими. Все становление ВДВ пришлось на советские времена и десантное братство оказалось крепче постсоветских границ.

Но змагары-русофобы не сдаются. Один из них, Александр Гелогаев, порывшись в помойке истории, все-таки предложил в материале для телеканала «Белсат» свой, «истинно белорусский» День десантника. Оказывается, однажды 8 июня уже были созданы десантные подразделения из этнических белорусов, тогда же они приняли присягу, а уже через две недели приняли боевое крещение.

Вот только год тогда был 1941-й. И первый боевой опыт эти «десантники» получили 22 июня, будучи заброшенными в тыл советских войск в тот самый день, когда гитлеровцы начали агрессию против советского (и, в том числе белорусского) народа. И служили эти бойцы, вдохновившие «патриота» Гелогаева, разумеется, Третьему Рейху. Получается, теперь нашим десантникам следует быть благодарными не какому-то ватному дяде Васе Маргелову, а абверу и лично адмиралу Канарису? От таких откровений уже недалеко до славословий «Гитлеру – освободителю» и публичных зигований.

Александр Гелогаев.

Сейчас в Белоруссии приняты поправки в Уголовный Кодекс и за реабилитацию нацистов по новой его версии можно будет получить до пяти лет пребывания в месте, гораздо менее комфортном, чем редакционный офис, да и аудитория там вряд ли с пониманием отнесется к таким идеям – среди заключенных тоже достаточно людей с армейским прошлым.

Гелогаев, если верить ему самому, живет в Минске, поэтому с вступлением в силу новой редакции УК его жизнь может существенно осложниться. Но работает он на польский телеканал «Белсат», вещающий на белорусском языке для белорусской аудитории, поэтому вполне может сменить место жительства и переехать поближе к редакции. У меня больше вопросов не к нему. В конце концов, что возьмешь с рядового нацика. Удивляет полное отсутствие брезгливости у поляков. «Белсат» – телеканал государственный и финансируется польским МИДом. В стране, которой нацистская агрессия обошлась столь же дорого, как и белорусам, в которой пропаганда нацизма является уголовным преступлением, оказалось вполне приемлемо вести такую пропаганду за бюджетные деньги на государственном телеканале. Такие вот двойные стандарты.

Впрочем, заслуги абверовских «десантников», которых воспевает журналист польского канала, оказались сомнительны даже с точки зрения самих нацистов. В фейсбуке Гелогаева под статьей разгорелась специфическая дискуссия. Ее участники, белорусские националисты, которых не смущает нацистский душок статьи, возмущаются другим. Многие, опираясь на исторические данные, утверждают, что история «Первого штурмового взвода» мифологизирована, границу они перешли пешком, после чего разбрелись по домам, не выполнив задания за что и были наказаны оккупационными властями. Впрочем, каких еще «героев» вы хотели от белорусских неонацистов?