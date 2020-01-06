Поляки и украинцы готовы вцепиться другу другу в глотки – журналист

06.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Польша под покровительством США возомнила себя центром Новой Европы, как и в прошлом веке, рассчитывая на новые территории.

Об этом в эфире канала «PolitWera» заявил экс-ведущий киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сосновский (главный редактор немецкого издания «World economy» – ред.) запостил из немецкого издания и написал: «Германия ставит точку в вопросе о Степане Бандере. После памятных слов об «антисемитской свинье» в Германии обратили внимание на свои архивы… и тоже поняли, что оуновцы были частью международного фашистской сети». Можно говорить, что это тоже какие-то маркеры того, что Европа меняет отношение к Украине?» – спросила модератор канала.

«В том числе, безусловно. Единственное что с Польшей ситуация достаточно сложная. Потому что бандеровцы – это очень болезненная тема у Польши, эти мерзавцы в своё время очень серьёзно покрошили польский народ, не говоря о русских и на Украине, и в Белоруссии. Так получилось, что поляки, будучи абсолютно подчинёнными (неслучайно их называли «гиеной Европы»), искали себе покровителя в лице Германии, но что-то пошло не так. Когда их британцы с французами прокинули, Германия вместо того, чтобы с поляками дерибанить Европу, в том числе и СССР, были и такие планы, вдруг пошла на Польшу и разделила её, но это уже другой разговор», – заявил Кот.

«Удивительная вещь, прошло каких-нибудь 80 лет с той поры, и опять та же самая Польша ищет себе нового покровителя, теперь уже в лице США, и ведёт себя точно так же, аналогично, как тогда с Гитлером, так сегодня – с Америкой, тоже рассчитывая откусить те же земли – Западная Украина, Белоруссия в том числе, Вильно в виде Вильнюса и так далее. Похоже, что ребята ничему не учатся: тогда их кинули и сегодня их кинут, тогда их использовали и сегодня их используют.

Более того, сегодня Польша, мня себя центром Новой Европы, противопоставляет себя и ведёт себя по-хамски по отношению к Старой Европе…Польша, вложив все яйца в одну корзину, старалась быть в авангарде событий, но, похоже, имеет шанс опять попасть в качестве блюда на предстоящий пир», – добавил журналист.

«То, что поляки жёстко высказываются по отношению к бандеровцам, шухевичам и прочей нацистской нечисти, то здесь причина достаточно простая: дело в том, что в Польше, как и на Украине наши западные партнёры вместе с американцами взращивали националистические круги и движения, одна из задач которых, чтобы оправдать собственное существование и вдохнуть некий героизм, они вынуждены черпать из истории моменты, которые позволяли бы им себя так вести.

И здесь, в этих моментах, как раз является борьба с Советским Союзом, советским наследием, с гитлеровской Германией (хотя, там было три польские армии, и кто там с кем воевал, ещё большой вопрос. Армия, которая шла с советскими войсками была помалочисленнее, чем та, которая с Гитлером воевала). Здесь попытки скроить, вырывая факты из истории для оправдания своего националистического начала, играют с ними грустную шутку. Потому что точно такая же задача такому же институту исторического беспамятства поставлена и перед украинцами.

Получается, что польские герои такие же, как украинские новоскроенные герои. Но, по сути, что те, что те – мерзавцы! Здесь Бандера, а там второй, но польский Бандера. Но они никак не могут соприкасаться с сбой, они не могут и никогда не будут взаимодействовать, это серьёзный просчёт американцев. Как бы американцы не пытались их кнутом и прямиком поставить их в одной упряжку – всё равно рано или поздно они в этой упряжке вцепятся друг другу в глотку», – сказал Кот.

Читайте также: Польша превращается в ад для украинцев.