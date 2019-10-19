Польша превращается в ад для украинцев

19.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Работающие в Польше украинцы жалуются, что в последнее время поляки стали чаще оскорблять и унижать их из-за национальности.

Об этом пишет киевский интернет-таблоид «Обозреватель», отмечая, что данные тенденции усиливаются в Польше.

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«Польская полиция обычно старается, если есть возможность и никого не убили, отказывать в приеме заявлений на месте вызова, – приводит издание слова адвоката Ирины Мизиной, которая ведет дела украинцев в Польше. – Но она расследует все дела вне зависимости от национальности. Главное, самому подать заявление в письменном виде. Но есть и другие ситуации, когда наши соотечественники совершают преступления против поляков по тому же национальному признаку. И в одном, и в другом случае это незаконно».

В то же время руководитель профсоюза «Трудовая солидарность», которая отстаивает права украинцев в Польше, Виталий Махинько считает, что на самом деле случаев избиения, унижения, нарушения прав наших граждан намного больше, чем кажется.

«Эти вопиющие случаи с убийствами, избиениями, унижениями – лишь вершина айсберга. Польская полиция очень часто отказывает в принятии заявлений от украинцев. А если приняли, то вряд ли проведут расследование, они не хотят этим заниматься. Я могу сказать, что неприятные инциденты с нашими людьми в Польше случаются каждый день. И поляки не боятся, потому что знают – им ничего не будет. Если бы польские власти регистрировали все нарушения, то и отношение к украинцам было бы другим», – считает Махинько.

Как сообщал «ПолитНавигатор», недавно в Польше избили и едва не задушили украинского актера.

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