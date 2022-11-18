Поляки хотят видеть немецкие патрули в небе и уже сожалеют за наезд с репарациями

18.11.2022  11:59 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Германия, Дзен


После удара украинскими ракетами по Польше Германия заявила о готовности патрулировать польское небо своей авиацией, однако неясно, как будут развиваться события на фоне звучащих последнее время претензий официальной Варшавы к немцам.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил польский политолог Марек Сирант, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После удара украинскими ракетами по Польше Германия заявила о готовности патрулировать польское небо своей...

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«Ситуация, которая имела место на территории Польши, явно показывает, что нельзя гарантировать себе безопасность, не имея оружия, и милитаризация – это выход. Но это не произойдёт сейчас, современное оружие – это не просто пошёл и просто купил, это годы, это изготовление, это обучение людей, и только тогда оно доходит до армии. Но это несколько лет, а война сейчас.

Сейчас мы можем рассчитывать на своих союзников по НАТО, и Германия, между прочим, сделала заявление, что готова патрулировать польское небо своими самолётами. Но посмотрим, как это будет», – сказал Сирант,

Свой скепсис он объяснил непростыми немецко-польскими отношениями, которые переживают не лучшие времена.

«Польское правительство, это не секрет, в последнее время очень плохо живёт с Германией, и лидер правящей партии Ярослав Качиньский последнее время в своих выступлениях атаковал немцев. Более того, Польша захотела репараций от Германии за Вторую мировую войну. Мне очень интересно, как будут развиваться эти события дальше, есть разные очевидные сценарии, которые у меня в голове, но сами понимаете, как это будет в действительности, покажет только жизнь», – добавил польский политолог.

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