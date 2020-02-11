Поляки медленно, но верно «отжимают» Западную Украину – социолог

11.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Польша, заглядываясь на западные регионы Украины, возлагает большие надежды на политический и экономический кризис в стране.

Об этом в эфире «Вести FM» рассказал донецкий социолог Евгений Копатько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Поляки занимаются полонизацией Западной Украины в религиозном, культурном, экономическом и идеологическом плане, – рассказал эксперт. – Делают они это достаточно успешно. На 38-миллионную Польшу работают до 2 миллионов украинских гастарбайтеров.

Прибавьте к этому количество обучающихся в польских вузах украинских студентов, растущее количество прихожан католической и греко-католической церкви на Украине».

Ведущая Анна Шафран попросила Копатько прокомментировать высказывание польского политолога Конрада Рекаса о том, что его страна не будет вторгаться на Украину ради возвращения Волыни и Восточной Галиции, но, когда там все рухнет, готова управлять этими территориями.

«Вопросы о реституции поляки подняли еще лет десять назад, – отметил социолог. – Читайте польские документы. У них есть масса претензий в городе Лемберг, сейчас Львов, в городе Станислав, который сейчас Ивано-Франковск… Поляки этих вещей не забывают».

Ранее польский посол обвинил Киев в безобразном отношении к полякам.