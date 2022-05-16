Поляки обиделись на «партнера» Украину за ноль баллов на «Евровидении»

Новости Украины

Поляки обиделись на Украину из-за того, что на прошедшем музыкальном конкурсе «Евровидение» представители Киева дали Польше ноль баллов, получив взамен максимальные 12 баллов. Это может привести к серьезному охлаждению отношений между Польшей и Украиной.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последствия этого «нуля» являются очень паскудные. Они кипят, они бурлят, у них очень широко, в их чатах, соцсетях. Мемом стала картинка, плакатик – где есть польская рука, тут украинская рука и польская подала руку украинской, а с украинской руки змея, которая кусает польскую. И они, поляки очень гоноровый народ, они обижены на этот «нуль», потому что они нам дали 12-ть… Что теперь будет? Вот, сейчас, эмоциональные могут быть вещи, истерические. Конечно, люди понимают, что фиг с ним, с этим «Евровидением», жизнь продолжается. Но на самом деле, может быть какой-то переломный момент в откате. И я этого остерегаюсь и об этом хочу сказать, потому что что-то мне подсказывает, что такое может быть. Я сегодня в разговорах немного это ощутил, что может быть начало отката от украинцев», – заявил Дроздов.