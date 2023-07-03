Поляки против засланных «Козачков». Почему в Польше закрываются рестораны украинской кухни

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В центре польского городе Катовице (Нижняя Силезия) закрывается украинский ресторан Kozaczki («Козачки»). Он был создан в конце минувшего года местным предпринимателем, но в нём работают исключительно беженки с Украины.

Хотя формальным поводом является недостаточная прибыльность ресторана, однако собственник заведения не скрывает, что Kozaczki столкнулись с волной хейта только из-за слова «украинский» в названии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В конце 2022 года в пассаже по ул. Хожовская 7 в центре города Катовице открылся ресторан Kozaczki, где работали беженки с Украины. Инициатором создания заведения был местный бизнесмен Пшемыслав Солтысик. Он много лет занимается социальной работой, среди его проектов – заведение Drzwi Zwane Koniem, в котором работают люди с инвалидностью.

Очевидно, Солтысик рассчитывал, что поляки поддержат своим злотым не только инвалидов, но и украинок, которым местные СМИ создали имидж самых обездоленных в мире. Именно на это давил и менеджмент ресторана.

«Мы создали ресторан для людей, приехавших в Польшу после начала войны. Наша команда состоит из десяти женщин, которые были вынуждены покинуть свои дома. Их мужчины всё ещё воюют, защищая родину, а женщины пытаются использовать это время в Польше. Они очень хотели работать», – заявила в комментарии изданию Gazeta Wyborcza управляющий ресторана Kozaczki Виктория Мирончук.

Однако на днях было объявлено, что ресторан закрывается.

«Нам очень досадно, но, к сожалению, мы не можем принять другое решение. В нынешнем виде наш малый бизнес не успешен. Казацкие вкусы останутся в городе благодаря нашему кейтеринговому предложению и небольшой гастрономической точке, которую мы совместно создадим в катовицкой Лиготе», – сказано в сообщении на странице ресторана Kozaczki.

Лигота – это окраина Катовиц, при этом конкретные сроки открытия нового украинского заведения не называются.

Пшемыслав Солтысик в комментарии местным СМИ признал, что Kozaczki не зарабатывали достаточно денег. Доходов не хватало даже на оплату аренды помещения.

«Изначально у нас были проблемы с оценками нашего ресторана в Интернете. Мы встретились с хейтом, потому, что в названии есть слово «украинский». Это не понравилось многим людям, которые, даже не посещая заведение, ставили нам низкие оценки и оставляли ужасающие комментарии. Мы получали много расистских и ксенофобских сообщений, например, в нашем Facebook. Некоторые из них остаются там и по сей день», – заявил Солтысик.

Он отметил, что среди отрицательных комментариев были и полезные, ориентируясь на них, можно было исправить ошибки и улучшить сервис.

«Однако многие комментарии были «ниже пояса», например, что у нас воняет. Это писали люди, у которых на профильных фотографиях были русские флаги. Такие оценки оскорбляли нас и однозначно повлияли на уменьшение количества гостей», – цитирует Солтысика Gazeta Wyborcza.

С другой стороны, «профессиональные украинцы» были недовольны наличием в меню ресторана пельменей.

Стоит отметить, что Kozaczki – далеко не первый украинский ресторан в Польше, который вынужден был закрыться по политическим причинам. Так, в начале ноября 2022 года в Кракове должен появиться ресторан украинской кухни под названием «Червона калина».

По замыслу организаторов, в заведении должны были работать украинские беженцы, а вырученные средства должны были пойти на обеспечение едой и одеждой приютов для беженцев в Кракове. Было отремонтировано и оборудовано помещение и объявлена дата открытия, но ресторан так и не начал работать.

Рестораторов назвали бандеровцами и обвинили в том, что они «с улыбкой на лице, плюют полякам в лицо», роскошествуют в то время, когда польские рестораны закрываются. Комментаторы обещали ежедневно «натравливать» проверяющих, разбивать окна и писать плохие отзывы. Многие призывали останавливать «украинизацию Польши».

В большинстве своем инициаторы травли видели неблагодарность в использовании названия «Червона калина», поскольку песня «Ой у лузі червона калина» использовалась в качестве гимна УПА, который «исполняли, убивая поляков на Волыни».

Ресторан украинской кухни «Калина» в центре Люблина пока работает, но его резко критикуют не только за название, но и за оформление в красно-чёрных цветах флага УПА.

Учредители ресторана, граждане Украины мобилизационного возраста Роман и Влад, откровенно издеваются над поляками, заявляя, что «калина – это растение, которое часто появляется на традиционной украинской одежде». По их словам, та же ситуация и с красно-черной гаммой в интерьере – это одни из самых популярных цветов украинских вышиванок.