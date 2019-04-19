«Поляжет очень много людей» – киевляне рассказали о «дурачке» Зеленском

19.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского просто используют в политической игре, которая может закончиться смертями и упадком страны.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказали российский писатель и публицист Михаил Шахназаров и ведущий программы Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я почитал интервью Владимира Зеленского, которое полностью можно разобрать на цитаты – то есть, лично для меня никаких сомнений не осталось, что этот человек мало того, что негодяй, он ещё и дурак», – заявил Шахназаров.

«Я бы так не стал резко судить», – вступился ведущий Владимир Соловьёв.

«Я могу сказать так: я в этом сомневался, но дня четыре назад я поговорил с людьми из Киева, мир тесен, они его прекрасно знают. Когда в разговоре я начал говорить, что, ну, Зеленский, а мне говорят, Миш, мы его лично знаем, он дурачок реально, говорят, его используют в игре. Как эта игра закончится, говорят, мы подразумеваем – закончится она, скорее всего плохо. Потому что людей поляжет в этой игре очень и очень много, сейчас же делёжка пойдёт. Сейчас уже суд принимает решение в пользу Коломойского по «ПриватБанку», сейчас начнётся приватизация государственных предприятий», – рассказал публицист.

«То есть, в принципе, вы сейчас себя столкнёте в ещё более глубокую и жуткую пропасть, нежели сталкивал вас Порошенко. Они абсолютно равнозначны для меня – что один, что другой. То есть, не жалко ни одного, ни другого», – добавил Михаил Шахназаров.