Полюбуйтесь на «европейскую столицу» Украины

11.05.2019, Львов, Владимир Гладков

В Сети опубликованы новые свидетельства бесчинств националистов в День Победы – 9 мая во Львове на Холме Славы они набросились на местную общественницу Инну Иваночку, которая пришла возложить цветы в День Победы.

Видео опубликовал местный ресурс «Варианты», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы возложили цветы, празднуем свой день», – сказала Иваночко, пробираясь с полицией через окруживших её радикалов.

«Какой день? День оккупации москалём Украины? Это для меня – день оккупации, мои деды воевали, украинские повстанцы!» – выкрикнули из толпы.

«День Победы над фашизмом, успокойтесь. Мы сейчас находимся под вашей оккупацией», – заявила львовянка.

«Под чьей оккупацией?», «Какая оккупация, мразь ты ватная!» – посыпалось со всех сторон.

«Ребята, беритесь за ум», – призвала общественница.

В это время один из окруживших Иваночко «активистов» подбежал и плюнул женщине в лицо, полиция лишь оттеснила нападавшего.

«Вы паскуды!», «Москальская орда, которая пришла на наши земли, которая нас гнобит!», «Шлюха, мы украинцы! Слава нации! Смерть врагам», «Украина превыше всего!», «Геть российскую шлёндру из Украины!» – кричали бандеровцы.

«Чтоб ты, курва сгорела, москалиха, б##дь. Подстилка московская, б##дь, путинская», – больше всех возмущался один из представителей «цвета нации».

Как сообщал «ПолитНавигатор», также 9 мая во Львове на Марсовом поле бандеровцы забросали сырыми яйцами памятный знак в виде гранитного ордена Великой Отечественной войны.