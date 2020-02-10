10.02.2020, Приштина, Алексей Топоров
 
Балканы, Косово, Общество, Политика, Политические репрессии, Права человека, Провокации, Россия, Сербия, Скандал, Спорт
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Ползучий геноцид косовских сербов: не дают заниматься спортом и парковаться


В Косово, которое пытается представить себя как молодая демократия, не прекращаются скрытые и явные инциденты, направленные против сербского меньшинства.

Агрессивные выпады против местных сербов, по информации сербских и косовских новостных агентств, проходят практически ежедневно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В минувшие выходные в Косовом Поле произошла межэтническая стычка между сербами и албанцами, после которой три человека были вынуждены обратиться за помощью в медицинские учреждения. То, что инцидент действительно произошел, подтвердили и в так называемой «полиции» Косово.

«Был спор по поводу парковки, – прокомментировал произошедшее представитель правоохранительного ведомства Даут Ходжа. – Обе конфликтовавшие стороны являются соседями. Полицейские подразделения прибыли на место происшествия вскоре после сообщения о потасовке и выясняют обстоятельства произошедшего».

В понедельник косовская таможенная служба без объяснения причин не пропустила на территорию отторгнутого от Сербии анклава автобус с баскетбольной командой «Слога» из центральной Сербии, которая ехала на матч со своими соплеменниками из косово-сербского клуба «Трепча».

юниорский состав клуба Трепча поют гимн клуба

При этом за последние двадцать дней это второй такой инцидент, когда сербскую спортивную команду не пускают на территорию Косово.

«Кто заинтересован в медленном угасании спорта в Косовской Митровице?», – риторическим вопросом прокомментировал произошедшее игрок «Трепчи» Игорь Дашич.

В свою очередь сербская Канцелярия по делам Косово и Метохии осудила действия косовских властей, отметив, что «спорт выжил даже в самые мрачные моменты европейской истории, и древние народы объявляли перемирия во время войн, чтобы позволить спортсменам свободно соревноваться».

При этом власти Приштины, по мнению ведомства, систематически не позволяют представителям сербской диаспоры заниматься спортом, в чем «отстают от тех, кто жил два с половиной тысячелетия назад».

Ранее известный в Приштине публицист Ветон Сурои в интервью немецкому изданию Die Tageszeitung заявил, что Косово контролируется группами, связанными с криминалитетом.

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