17.09.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Помилованный Путиным нацист восстал против Минских соглашений

Минские соглашения – это ультиматум Киеву, где Украину принуждают присоединить к себе «московский анклав» в виде Донбасса.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал один из вожаков УНА-УНСО Николай Карпюк, освобожденный из российской тюрьмы в ходе обмена, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не вникал в суть Минских соглашений, но прочитал как текст. И у меня сразу тогда ещё возник вопрос, я его до сих пор ещё не выяснил: по каким причинам нам на Украине ставят ультиматум, чтобы мы внесли изменения в Конституцию, чтобы мы дали широкие полномочия самоуправления Донбассу?

Понимаете, это Москва нас заставляет присоединить свой анклав, где киевская власть вообще не будет контролировать ничего, а взамен мы допускаем к себе в Киев, в центральный орган нашей власти пятую колонну Москвы, которая будет здесь творить хаос и дестабилизировать ситуацию. Это будет их единственным заданием», – заявил неонацист.

«А теперь давайте подумаем. Вы анализировали, вы были причастны к развитию действий, когда меня тут не было, и подумайте, надо это Украине или нет? Я ещё ознакомлюсь с этими документами и сделаю свои выводы, но этот ультиматум, в этой формуле, для меня неприемлемый как для украинца, как для украинского политика», – добавил Карпюк.

Напомним, ранее Карпюк рассказал, как ему в России «вживили чип, активирующий метафозин».

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