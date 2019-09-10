«Вживляли чип, активирующий метафозин» – отпущенный нацик рассказал об «ужасах» российского плена

10.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Недавно освобождённый из российской тюрьмы один из вожаков УНА-УНСО Николай Карпюк признал свою вину и написал заявление о помиловании якобы под угрозой срыва обмена.

Об этом он заявил в эфире телеканала «ATR», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возникли некоторые нюансы, когда руководство СИЗО «Лефортово» просило меня совершить некоторые поступки, чтобы не сорвать процесс (обмена пленными – прим. ред.). Мне надо было написать заявление о помиловании, а там было такое предложение: «Полностью осознаю и каюсь в содеянном».

Я сразу отказался, а потом мысль: «Там Украина и мои соотечественники, и они работали». Плюс, мне говорят, что я первый, и за мной должны поступить остальные. И тут стоит выбор – понты гонять, поставив под срыв процесс обмена, или подписать эту глупость, и не сорвать процесс.

Если бы на кону стояла моя собственная судьба, я бы ничего не написал, но, когда за тобой стоят побратимы, и есть шанс всё решить – мыслишь совсем по-другому», – оправдался Карпюк.

Также Николай Карпюк рассказал, как в российских тюрьмах заключённым якобы вживляют под кожу чипы, вызывающие у человека приступы панического страха.

«Станислав Клых, когда он был ещё вменяемым, в нормальном состоянии, когда мы с ним в 2016 году впервые встретились на суде в Грозном, он мне показал на запястье квадратный шрам, очень чётко вырезанный, и сказал, что ему туда вставляли чип.

Я это воспринял чрезвычайно серьёзно, потому что, когда я вышел из состояния бреда, у меня было впечатление, что мне вставили чип. Я обыскал всё своё тело, потом подумал, что у меня какие-то глюки. Но когда Станислав сказал, я понял, что, когда я был в бреду, менты вели об этом разговор, отсюда и взялась установка. Потом целую неделю искал его на своём теле.

Имплант вставляется, и в человеке, через нашу нервную систему, с помощью активации белка метафозина, появляется панический страх», – поделился знаниями украинский нацист.