Помощник президента России обратился к Захарченко как к живому

02.09.2018, Донецк, Михаил Рябов

«Донецкое агентство новостей» в день похорон лидера ДНР Александра Захарченко опубликовало обращение к нему советника президента России Владислава Суркова, считающегося куратором «украинского вопроса».

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Александр Владимирович,

Саша,

Брат,

Мы с тобой одной веры, значит, оба верим в жизнь вечную, поэтому обращаюсь к тебе как к живому.

И в этот тяжелый день говорю тебе то же, что говорил в твои дни рождения: что ты крутой парень, настоящий герой, и что быть твоим другом — великая честь.

Ты все время спешишь, Саша. Из кабинета Главы на передовую, оттуда (если не ранили) на встречу с шахтерами, потом к фермерам, потом на открытие школы… Да и как не спешить, когда столько проблем, решения которых люди ждут только от тебя.

Вот и с уходом ты спешишь. Торопишься, хотя уходить еще рано. Слишком рано. Но если уж по-другому никак, скажу, как всегда: пока, брат, береги себя.

Береги себя там, если здесь невозможно.

Слава

( В. Сурков )

2 сентября 18 г.