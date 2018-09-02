Помощник президента России обратился к Захарченко как к живому
«Донецкое агентство новостей» в день похорон лидера ДНР Александра Захарченко опубликовало обращение к нему советника президента России Владислава Суркова, считающегося куратором «украинского вопроса».
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Александр Владимирович,
Саша,
Брат,
Мы с тобой одной веры, значит, оба верим в жизнь вечную, поэтому обращаюсь к тебе как к живому.
И в этот тяжелый день говорю тебе то же, что говорил в твои дни рождения: что ты крутой парень, настоящий герой, и что быть твоим другом — великая честь.
Ты все время спешишь, Саша. Из кабинета Главы на передовую, оттуда (если не ранили) на встречу с шахтерами, потом к фермерам, потом на открытие школы… Да и как не спешить, когда столько проблем, решения которых люди ждут только от тебя.
Вот и с уходом ты спешишь. Торопишься, хотя уходить еще рано. Слишком рано. Но если уж по-другому никак, скажу, как всегда: пока, брат, береги себя.
Береги себя там, если здесь невозможно.
Слава
( В. Сурков )
2 сентября 18 г.
Метки: Владислав Сурков
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