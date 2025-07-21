«Понадеялись, что заграница нам поможет, а русские загнали нас в гаражи» – полковник СБУ

Украина, поверив в «западных партнёров», упустила время «закопать» военное производство, и впоследствии, пойдя по пути его рассредоточения – провалила стандартизацию.

Об этом на канале киевского журналиста Василия Апасова заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сделали стратегическую ошибку в начале войны, понадеясь, что Запад нам поможет. Вместо того, чтобы локализовать производство, начать закапывать производство под землю, как Иран и Израиль, надеялись на наших стратегических, думая, что они союзники. Потом они стали партнёрами, а теперь они стали большими нашими друзьями, но на расстоянии, советчики.

Мы допустили вторую стратегическую ошибку – с одной стороны, мы разнесли производство, сделали его гаражным, а с другой – противник сосредоточил его и сделал заводы. Гаражи никогда заводы не победят в производстве, никогда.

С одной стороны, идти по пути гаражному, рассредоточения – это правильно. Противник пошёл по пути сосредоточения – это тоже правильно. У нас больше инноваций, больше того, что быстро модернизируют, и это влияет на ЛБС, противник не успевает их уничтожать.

Но это приводит к проблеме стандартизации. А Россия пошла по пути стандартизации, когда есть несколько дронов, есть специалисты по обслуживанию, их легко обслуживать и выпускать, что-то быстро заменять. Без стандартизации не обойтись», – рассуждал Стариков.