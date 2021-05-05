Понаехавшие нацисты превращают Одессу в пыточную камеру

05.05.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Чем дальше, тем больше я укрепляюсь в мнении, что Одессы все-таки две. И ничего с этим не поделаешь. Только вторую, фейковую Одессу, в Одессу настоящую — свозят. Как биотуалеты на Дерибасовскую во время массовых гуляний. Как навоз на поля. Как скот.

Жители города до сих пор не могут прийти в себя и обсуждают «Марш защитников Одессы» — свезенных бандформирований с плакатами «Киев поздравляет «Одэсу» с днем победы» и «Гордимся». Гордятся они убийством людей 2 мая, учиненным семь лет назад, и марш свой проклятый тоже провели 2 мая.

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В этот день глава Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк, понаехавший из села Корсунцы, но считающий себя одесситом, постил в Фейсбуке «донэчку», которая поедает пасочку, а сам в это время маршировал по центру города с единомышленниками — «Нацкорпусом» и подобными сортами дерьма.

«Істерикою путінських пропагандистів та палаючими розривами московських інформаційних помийок щодо «Маршу захисників Одеси» задоволений. Переможемо!», — написал он.

Да что уж там, дремучее быдло и тотальное зло уже «пэрэмогло», выгрызло себе право жрать пасочки в Светлый праздник, совпавший с днем, когда настоящая Одесса утонула в слезах.

Но не идет из головы эта дичь, этот контраст… Взять Куликово поле, куда людей пропускали через фильтрационные пункты (это официальное название, которое использует полиция), что и само по себе — унижение! Так ведь еще не всех пропускали! Найдут, например, у человека бутылку воды (диабетики, скажем, всегда с водой ходят) — неблагонадежный, а вдруг кого этой бутылкой огреет, и развернут скорбящего с букетом обратно.

Или с палочкой человек, допустим, хромает — а вдруг размахивать начнет этой палкой? Он тоже аусвайс-контроль не пройдет. Отчеты же какие-то сдавать надо, нельзя же отрапортовать, что все «сепары» были тихие и спокойные. Я уже молчу о том, что людей пропускали на Куликово поле дозировано — якобы из-за карантина. Вся суть этого цинизма — сначала сжечь людей, а потом следить, чтобы их родственники носили маски, а то еще подцепят коронавирус и умрут.

Только как данная «трогательная забота» сочеталась с звучащим в это же время «Сдохни вата!» на нацистском марше? Понятно, что никак, и смысл у «карантинных ограничений» был лишь в том, чтобы «самые честные» украинские новости не показали реальное количество пришедших к Дому профсоюзов одесситов, а продемонстрировали специально созданную иллюзию, что их почти нет. И даже цветочный ковер, в который люди превратили Куликово поле, уничтожили ночью, как будто и не было ничего!

И вот при этом — когда, повторюсь, кого-то не пропускали к месту массового убийства из-за слишком увесистой связки ключей в кармане, например, по городу маршировали вооруженные убийцы. Тот же Гуцалюк — типа интеллигент же (посмотрите на эту рожу), «хранящий национальную память ученый», неоднократно постил картинки с огнестрельным оружием, которым владеет и носит с собой.

Зачем это «гуманитарному светилу» нужно, не подскажете, почему на работу в свой институт он ходит в камуфляже, как на войну? И главарь организации «Уличный фронт» Демьян Ганул (тоже «великий одессит» из села Новоселицкое) не раз заявлял, что вооружен. А он и вовсе назвал марш «патрулированием Одессы», добавив, что «полицию нельзя оставлять наедине с сепаратистами».

Он также опубликовал свои воспоминания о бойне семилетней давности: «Ми одразу побігли до гуртожитку, але не для того, щоб втікати від сепаратистів, а щоб взяти ВВшний шолом, бронежилет та бiти для самооборони. Це все залишилося з революції. Ми стали пліч-о-пліч захищати наше місто. Того дня я повернувся до гуртожитку близько 23:30, ще просив вахтера відчинити двері. Я був максимально виснажений від вуличних боїв, але щасливий, що Одеса — це Україна».

Понимаете же уровень «одессизма» этого «коренного горожанина», возвращающегося в общагу для понаехов… Уставшего от добивания одесситов.

Я неоднократно говорила, что сценарий существования подобного рода паразитов, выкормышей режима, как под копирку пишется с нациста-убийцы Стерненко. Они подстраивают якобы покушения на самих себя, чтобы заручиться презумпцией убийства и правом носить оружие. Достаточно вспомнить, как нынешней зимой друг и соратник Стерненко и Гуцалюка, волонтер АТО Дмитрий Кружилин насмерть зарезал человека на улице.

Он тоже был постоянным участником различных маршей и факельных шествий, где принято славить Бандеру, кричать «Москаляку на гиляку» и «Смерть жидам». Авангард группировок, нападающих на мирные акции, например, по поводу празднования 9 Мая. По совместительству он оказался уголовником-рецидивистом, проведшим за решеткой большую часть своей жизни. И все они на этих маршах такие, если не в СИЗО и не под домашним арестом.

«Мы вооружены. Всегда и везде. Если мы не вооружены, то рядом есть наши люди, которые вооружены. Если рядом нет наших людей, которые вооружены, значит вы их не увидели. Нас научила жизнь по опыту весны 14-го года… У нас теперь всегда оружие с собой. И всегда заряжено…», — написал в Фейсбуке участник марша.

А теперь опять вспомним безоружных, морально подавленных людей с цветами на фильтрационных пунктах. Правда, так и хочется, чтобы на каком-то очередном саммите эту мелкотню Зеленского политик и ростом, и рангом повыше схватил за грудки и рявкнул: «Скажи, Наполеончик, происходящее — нормально?!». Только этого не будет.

Любители фашистских маршей обожают сравнивать себя с немецкими фашистами, у многих и нашивки имеются — «СС». Это можно (к слову, 2 мая человек в футболке с изображением герба СССР был немедленно задержан полицией).

Так вот, немецкие фашисты были хоть стройные и подтянутые в массе. А украинские продолжатели их дела в массе выглядят, как жирные свиньи, трясущие рылами с бородами. Маршируя, они рычат и ревут, не в силах сдерживать «гуляй-гормон», ведь вместо того, чтобы собирать в ПТУ прищепки и приколачивать к табуреткам ножки, ходят убивать. И сотрудники «Полиции диалога», которую приставляют к людям на Куликовом поле, не подойдут и не предложат им надеть маски. Им можно. А еще знаете это распространенное «Я заикаюсь, потому что меня собака в детстве напугала»? Так вот нынешние дети будут заикаться, если первый раз увидят такой марш.

Но вот вам для сравнения, как описал происходящее 2 мая одесский наци-сайт «048». «Сотни полицейских и нацгвардейцев оцепили Куликово поле. К Дому профсоюзов пускают через фильтрационные пункты, где посетителей обязательно проверяют металлодетектором и проводят превентивный обыск». И вот как этот же сайт подает марш: «Во время шествия участники выкрикивали: «Слава Україні», «Одеса — це Україна», «Путін х**ло». Марш сопровождала машина полиции». Сопровождала. Со-про-вож-да-ла! А вовсе не изымала оружие.

Это ли не фашизм?

Знаете, если человека долго пытать, физически и морально, он же умирает. Недаром ведь настоящая Одесса хоронит и хоронит лучших своих сыновей. А от чего люди чаще всего умирают, догадываетесь? Сердце не выдерживает, и в данном случае это вовсе не фигура речи. Запытала людей фейковая переездная Одесса. А на что человеку надеяться в пыточной камере? Или на скорую смерть, означающую конец мучений, или на чудо. Третьего не дано.